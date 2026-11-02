Muere otro integrante de Breaking bad

El elenco y el equipo detrás de Breaking bad vuelven a estar de luto tras el fallecimiento de Peter Medak, director que también formó parte de la realización de esta reconocida serie de televisión. El realizador falleció en Los Ángeles, a los 88 años, según confirmó su familia. Hasta el momento, no trascendieron las causas de su muerte.

A lo largo de su trayectoria, el cineasta dejó huella en la industria del entretenimiento gracias a su trabajo en películas y series que se han convertido en referentes para distintas generaciones de espectadores.

¿Quién era Peter Medak?

Peter Medak nació en Budapest, Hungría, el 23 de diciembre de 1937. En 1956 tuvo que abandonar su país debido a la Revolución húngara y se trasladó a Inglaterra, donde comenzaría una nueva etapa de su vida y su carrera profesional.

Una vez ahí, descubrió su interés por el mundo cinematográfico y comenzó a trabajar como aprendiz en distintas áreas de producción, entre ellas como ayudante de dirección. Poco a poco fue adquiriendo experiencia hasta abrirse camino como cineasta.

Su debut como director llegó con Negatives (1968), película cofinanciada por Paramount Pictures y basada en la novela de Peter Everett. Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos con el propósito de consolidar su carrera en la industria.

En el ámbito personal, estuvo casado con Katherine LaKermance, con quien tuvo dos hijos. Tras su fallecimiento, años después contrajo matrimonio con la actriz Carolyn Seymour, con quien también formó una familia.

Peter Medak deja una trayectoria importante dentro del cine y la televisión. Sus producciones y colaboraciones permanecerán como parte de su legado artístico, que seguirá acercando su trabajo a nuevas generaciones de espectadores.