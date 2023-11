Kevin Turen, productor de series como Euphoria y The Idol, murió sorpresivamente a los 44 años, de acuerdo con la información que su padre Edward Turen dio, al revelar que su hijo perdió la vida en la noche, sin embargo, no dio detalles acerca de las causas de su deceso. “Kevin era tan increíblemente especial, el mundo será menor sin él”, declaró a Deadline.

El deceso del productor de Hollywood tiene lugar a poco más de tres meses que se diera a conocer el fallecimiento de Angus Cloud, uno de los actores del reparto de Euphoria.

A Kevin le sobrevive su esposa Evelina, con quien tenía 11 años de casado, y sus hijos; aún no queda claro cuántos hijos procrearon. Turen era originario de Manhattan, desde muy joven supo que quería dedicarse al mundo del entretenimiento, luego de que tomara la determinación de estudiar cine en Universidad de Columbia.

En 2005, debutó como productor en la cinta Wassup Rockers, película del famoso director Larry Clark. A lo largo de su haber, Turen produjo películas en la que participaron actores de renombre como fue el caso de Arbitrage, protagonizada por Richard Gere, así como All Is Lost, en la que el papel estelar es interpretado por Robert Redford. Recientemente produjo The unbearable weight of massive talent, en la que aparecen Nicolas Cage y Pedro Pascal.

Ante la prematura noticia, allegados a Kevin que ya se han pronunciado por su partida, como fue el caso de Jay Penske, director ejecutivo de PMC, quien aseguró que a pesar de que el mundo del entretenimiento era una gran pasión para su amigo, en realidad, su familia siempre fue prioritaria ante todas las cosas que se presentasen en su vida.

“A pesar de sus muchos logros en Hollywood, la mayor pasión de Kevin eran su familia y sus amigos, estaba muy orgulloso de sus hijos, nuestro corazón colectivo se rompe por ellos y todos sentimos una profunda sensación de pérdida”, escribió.