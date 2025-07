Muere Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, cantante y líder de Black Sabbath, murió a los 76 años, según reportó el periódico británico Daily Mirror, la familia de la estrella de rock informó que falleció “rodeado de amor”. El pasado 6 de junio se despidió con un magno concierto.

John Michael Osbourne, como era su nombre real, nació en Aston, Birmingham, Inglaterra el 3 de diciembre de 1948, fue el precursor del heavy metal, vocalista de Black Sabbath, que fue la inspiración de muchas bandas y con más de cinco décadas de trayectoria artística ha dejado un gran legado musical.

Ozzy nació en el seno de una familia de bajos recursos. Su padre, John Thomas, mejor conocido como Jack Osbourne, trabajaba realizando jornadas nocturnas en la compañía General Electric, mientras que su madre Lillian, tenía que trabajar jornadas completas en una fábrica.

Desde muy pequeño padecía dislexia y una manera de distraerse de sus problemas fue el acercamiento a la música. A los 14 años de edad escuchó la canción “She loves you” de The Beatles que lo inspiró a convertirse en un músico profesional. Abandonando la escuela a los 15 años de edad, tomó el camino de la delincuencia y comenzó a robar, hecho que lo llevaría a pasar seis semanas en la prisión Winson Green de Birmingham, por no poder pagar la fianza.

Años más tarde, el cantante fue invitado a la banda del músico Geezer Butler, con quien formó su primera agrupación llamada Rare Breed. El proyecto no funcionó y formaron otra banda llamada Earth junto al guitarrista Tony Iommi y el baterista Bill Ward, quienes para 1969 tomarían el nombre de Black Sabbath.

El éxito le llegó en 1970 cuando sus discos Sabbath y Paranoid, los cuales se lograron posicionar en las listas de popularidad y obtuvieron buenas ventas, después de eso tuvieron que pasar cinco años para que la banda lanzara el álbum llamado Master of Reality, con el que lograron obtener un disco de oro por sus altas ventas, y posicionarse en el top 10 de Reino Unido y Estados Unidos.

Entre la algarabía del éxito y la fama, Ozzy contrajo nupcias en 1971 con Thelma Malfayr, con quien procreó dos hijos Jessica y Louis Osbourne, pero el alcoholismo y drogadicción del cantante hizo que su matrimonio fuera un fracaso y se divorció diez años después. La mala experiencia vivida hizo que su exesposa y sus dos hijos prefirieran llevar una vida tranquila y fuera del lente público.

Después del séptimo disco de la banda, Technical Ecstasy, Ozzy decidió dejar Black Sabbath para enfocarse en su proyecto en solitario llamado Blizzard of Ozz, que no duró, y volvió a la banda.

A su regreso, la relación entre los integrantes ya estaba deteriorada, especialmente por el abuso de drogas y alcohol de Osbourne, así que después de su álbum Never say die!, lanzado en 1978, el “Príncipe de las Tinieblas” fue expulsado de la banda.

El famoso reveló que en aquella época se encontraba en un gran estado de depresión, pero fue Sharon Arden, hija de Don Arden y dueño de Jet Records, quien lo convenció de seguir adelante y de que retomara su carrera musical, así que firmó con la compañía del padre de Sharon y contrajo matrimonio con ella en 1982.

Con Sharon tuvo tres hijos, Aimee, Kelly y Jack Osbourne, haciéndose cargo también del amigo de sus hijos Robert Marcato que quedó huérfano. Consolidando su matrimonio a lo largo de los años y llegando a convertirse como una de las parejas más ricas de Inglaterra, por la realización de muchos proyectos juntos.

Ozzy, después de casi dos décadas, en donde sacó once álbumes de estudio como solista, y fundó en 1996 el Ozzfest junto a su esposa y su hijo Jack, en donde dio oportunidad a músicos desconocidos de hacer su debut en el festival y reunió a grandes bandas como Motörhead, System of a Down, Rob Zombie, Deftones, Marilyn Manson, Pantera, Slipknot, Papa Roach, Linkin Park, Disturbed, entre muchas más.

En el 2011, tras una larga separación, Black Sabbath se reunió nuevamente con todos los miembros originales, que a excepción del baterista Bill Ward, la banda lanzó un disco llamado 13 y emprendieron giras alrededor del mundo.

En el 2019, Osbourne fue hospitalizado debido a complicaciones de gripe, debido a que no deseaban que se complicara el problema y se convirtiera en neumonía, posponiendo así la etapa europea de su gira No More Tours II, que inició en el 2018.

Las ventas totales de los discos de Ozzy Osbourne, sumados a sus producciones con Black Sabbath, alcanzan las 100 millones de copias y es miembro del Salón de la Fama como parte de la banda y como solista. Además, tiene una estrella en la Calle de las Estrellas de Birmingham y en el Paseo de la Fama de Hollywood.