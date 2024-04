Maxine Woodside reportó la muerte de José Morris, pionero de la televisión mexicana, quien antes de ser productor y creativo de Televisa, fungió como ayudante del ingeniero Guillermo González Camarena, inventor del sistema tricromático secuencial de campos, que permitió que la TV se viera a color.

La líder de Todo para la mujer publicó en punto de las 12:00 horas que José Morris Gómez había fallecido, la periodista no dio detalles acerca de cuál fue la causa del deceso. Tampoco queda clara cuál era la edad de don José tenía al momento de su muerte. Sin embargo, su partida cobra especial atención debido a que, desde que era muy joven, incursionó en el mundo de la televisión, cuando está apenas sería instaurada en nuestro país.

En una entrevista que concedió hace años a TVC, ahora Meganoticias MX, fue el propio Morris que recordó que conoció a González Camarena fortuitamente, cuando decidió dejar la secundaria donde estudiaba, debido a que nunca se sintió identificado con formarse académicamente. “Me salí del colegio porque no me gustaba”, confesó.

Era la década de los cuarenta y la madre de Morris que respetó su decisión, también le dejó en claro que, si no quería estudiar, tendría que comenzar a trabajar, así consiguió su primer trabajo; en una tienda de abarrotes: “En la tienda, manejaba uno como triciclo porque repartía las cosas, me daba unas divertidas”.

En ese momento, don Pepe nunca se hubiera imaginado que su siguiente trabajo sería a lado de González Camarena, pues ni siquiera sabía qué era una televisión. Sin embargo, cuando salió la oportunidad de convertirse en el aprendiz del inventor, no se la pensó dos veces y sin tener conocimientos de tecnología, aprendió sobre ingeniería desde cero.

“Mi padrastro (Paco Treviño) me lleva a la XEW y me dice ‘mira, ven, te tengo trabajo, ven para acá, vamos a ver qué sale’. Localiza un agente, va a la barra de un restaurante, platica con él y yo allá afuera esperando, me dice ‘ven p’acá’, llegó hacia ellos y era el ingeniero González Camarena”, detalló.

Fue entonces cuando le contó que solo había estudiado hasta el tercer año de secundaria. Eso no fue impedimento para que don Guillermo le ofreciera trabajo, planteándole que pronto aprendería sobre electrónica, pues lo ayudaría en su taller, ubicado en la casa del ingeniero en la colonia Juárez. Don Pepe se encargó de acomodar cables y el equipo suelto que se encontraba en el taller. “Me gustó, me gustó el olor de la electrónica, de las resistencias, ahí me quedó y así empecé”, destacó.

Más tarde, Morris conoció a Emilio Azcárraga Vidaurreta, que era quien proveía a González Camarena de presupuesto para llevar a cabo sus experimentos. Con el tiempo, se involucró más y ya no solo trabajaba en el taller, sino que tuvo la oportunidad de aprender cómo funcionaba la cámara con la que trabajaban sus jefes.

Recordaba que la televisión era una novedad tan poco usual, que las personas denominaban a don Guillermo como un “brujo”, pues no daban crédito de que pudieran ver a personas dentro de una caja. Morris Gómez fue ayudante, técnico, director de cámaras y, más adelante, se convirtió en productor.