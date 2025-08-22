Muere periodista Huemanzin Rodríguez

El periodista cultural Huemanzin Rodríguez falleció a los 51 años en la ciudad en la ciudad de Rygge, Noruega, donde residía desde hace varios años.
La noticia fue compartida por su esposa en redes sociales, acompañada por un poema de Fernando Pessoa: “Tan pronto pasa todo cuanto pasa! ¡Tan joven muere ante los dioses cuanto muere! ¡Todo es tan poco! Nada se sabe, todo se imagina. Circúndate de rosas, ama, bebe, y calla. El resto es nada”.
Amigos cercanos de quien fuera uno de los reporteros principales del Canal 22 comentaron que Huemanzin les compartió que padecía cáncer y les pidió no difundirlo.
Inició su carrera a los 9 años como conductor del programa Pequeños viajeros, que se transmitía entonces por Imevisión. Gracias a esto tuvo la oportunidad de viajar por todo México, para hacer reportajes sobre zonas arqueológicas, turísticas, así como documentar la actividad artística y cultural del país. En Radio Educación fue actor de niño.