El actor español Miguel Ángel Muñoz está atravesando un duro golpe de vida después de que su fiel compañera, Luisa Cantero Sánchez, falleciera a los 98 años. Su tía bisabuela fue quien lo crió desde niño y con quien compartió la época de confinamiento durante la pandemia de covid-19, época en la que ambos se convirtieron en coprotagonistas de un show llamado Cuarentata, en Youtube. Durante una serie de videoblogs la peculiar pareja compartía su día a día, donde destacaba el humor y positivismo de Luisa Cantero. Esto los llevó a tener un éxito tan importante que culminó en un programa de Netflix titulado 100 días con la tata, en el cual recopilaron este archivo documental de una pandemia juntos.

“Despedirme de ti no ha sido fácil, llevo preparándome más de 10 años y hasta que no pasamos esos más de 100 días juntos durante la pandemia no sentí de verdad que estaba preparado para dejarte marchar”, escribió Muñoz en sus redes sociales para dar a conocer que Cantero murió el 20 de julio.

Ahora, también compartió el último mensaje que su “tata” dejó para el público que se convirtió en su fan a través de una emotiva carta, que escribe, según afirma, desde el cielo, publicada en su cuenta de Instagram. “Queridas amigas, os escribo estas palabras desde el cielo. Sí, hablé con Miguelito antes de marcharme para poder despedirme de todas vosotras a través de este mensajito. Por eso ponemos esta fotito juntos para despedirme porque hemos estado juntitos hasta el final, como cuando era así de pequeñito y yo me lo llevaba al trabajo. Os doy las gracias por haber sido tan buenas y cariñosas conmigo, creo que no me merezco tanto amor, aunque el niño me diga que sí. Me habéis dado la vida durante todo este tiempo en que el internet apareció en nuestras vidas cuando hacíamos nuestro programa #cuarenTATA y después con todo lo que me habéis escrito tan bonito por la película ‘100 días con la Tata’. Me voy al cielo agradecida, feliz y llena de amor”, dice la carta.

Según detalles de la despedida, Luisa fue atendida en un hospital de España durante 15 días antes de su deceso y murió rodeada de sus seres cercanos: “Son muchos añitos los que tengo (98) y nunca me pudiera haber imaginado todo lo que he vivido en estos últimos años de mi vida. Os deseo mucha salud para todas y que disfrutéis la vida porque es con lo que os vais a quedar. Aquí uno no se trae nada más que lo vivido, así que sed buenas, sonreíd y amaos mucho”.