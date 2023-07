A través de un comunicado que se publicó en su sitio oficial, la legendaria banda de rock Eagles anunció el fallecimiento de Randy Meisner, bajista, cantante y fundador de la agrupación, a los 77 años de edad.

Además de lamentar su partida, los músicos explicaron que Meinser perdió la vida debido a complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cual padecía desde hace ya algún tiempo.

Asimismo destacaron la importancia de Randy, no solo dentro del grupo, sino en el mundo de la música. “Como bajista original del grupo pionero de country-rock, Poco, Randy estuvo al frente de la revolución musical que comenzó en Los Ángeles, a fines de la década de 1960”, escribieron.

En el texto, los demás miembros recordaron al exbajista como “una parte integral de los Eagles. Su rango vocal fue asombroso, como es evidente en su balada característica, ‘Take it to the limit’”, agregaron.

Junto con Glenn Frey, Don Henley y Bernie Leadon, Randy fue incluido en el Salón de la Fama del Rock en 1998. Hasta el momento se desconoce cuándo se llevarán a cabo los funerales del icónico cantante, ya que la banda solo señaló que “están pendientes”.

Cabe destacar que la agrupación se encuentra en medio de una gira con la que se despediría de los escenarios y tenía fechas programadas hasta el próximo mes de noviembre, por lo que hay dudas sobre qué pasará con estos conciertos.