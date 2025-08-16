Muere reina de belleza rusa

La industria de los certámenes de belleza se tiñó de luto con la noticia del fallecimiento de Kseniya Alexandrova, Miss Universe Rusia 2017. La modelo y psicóloga, de tan solo 30 años, perdió la vida como consecuencia de un accidente automovilístico.

¿Qué le pasó a Miss Rusia?

De acuerdo con reportes locales, el siniestro tuvo lugar en la región de Tver, cuando el vehículo en el que viajaba Alexandrova como copiloto conducido por su esposo, Ilya impactó contra un alce que cruzó inesperadamente la carretera.

El choque fue tan violento que la reina de belleza sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, que la dejó en estado crítico desde el primer momento. Tras el accidente, Kseniya fue trasladada inicialmente al hospital de Rzhev y, posteriormente, al Instituto de Investigación de Emergencias Sklifosovsky, en Moscú.

Su esposo relató que, en los primeros días, estuvo en coma profundo, luego pasó a un estado de estupor y, en un momento esperanzador, recuperó la consciencia. Aunque no podía hablar por estar conectada a un respirador, se mantenía lúcida.

Sin embargo, su salud se complicó. Fue intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones y, poco después, desarrolló meningitis, la cual derivó en una inflamación cerebral severa.

La aparición de una sepsis sanguínea empeoró drásticamente su estado. A pesar de los esfuerzos médicos y un episodio en el que logró ser reanimada, finalmente falleció el pasado 12 de agosto.