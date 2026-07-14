Muere Sam Neill a los 78 años

Este lunes 13 de julio se dio a conocer la muerte del actor neozelandés Sam Neill, conocido en el mundo del entretenimiento por interpretar al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park (1993).

A través de un comunicado en redes sociales las y los familiares de Neill informaron sobre su lamentable fallecimiento. Agregaron que su deceso fue repentino e inesperado, especialmente ya que el histrión se encontraba en remisión de un linfoma no hodgkiniano en etapa tres, sin embargo, se aclaró que permaneció “libre de cáncer”.

“Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”, afirmaron sus seres queridos, quienes también aclararon que compartirán más detalles sobre la partida de Neill en el futuro, pero solicitan privacidad y respeto en este momento de duelo.

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El último post del actor fue un reel conjunto. Se trata de un video informativo del medio AJ Plus en el que la periodista Aina J. Khan explica cómo el famoso apoyaba una iniciativa que se opone al desarrollo de una mina de oro en las Montañas Dunstan en la región de Central Otago, Nueva Zelanda. “No estoy en contra de la minería, estoy en contra de esta mina. Si esta mina se desarrolla, todo lo que ves aquí estará bajo reclamo (de la compañía minera)... Mi familia ha estado aquí por más de 150 años, tengo una conexión con esta tierra”, expresó Neill en la entrevista realizada en abril de este año.

A través de su perfil, Sam Neill compartía detalles sobre su vida en su granja, entrevistas realizadas a él, imágenes detrás de cámaras de diversos de sus proyectos, sus participaciones en otros trabajos y curiosidades de su día a día.

En su publicación anterior a sus declaraciones contra la mina, el actor neozelandés agradeció ser nominado a un premio de la televisión australiana: “Estoy muy contento de haber recibido una nominación al Logie de Plata (Premios de la Televisión Australiana) por ‘The Twelve’, temporada 3. Muchísimas gracias a tantos… ya será en otro momento… pero, por ahora, quiero dar las gracias a un reparto y un equipo maravillosos. Y un gran saludo a mis compañeros nominados al premio al mejor actor en una serie dramática”.