Muere Sydney Towle a los 26 años

La creadora de contenido estadounidense Sydney Towle falleció este 5 de agosto, a los 26 años, luego de luchar tres años contra el colangiocarcinoma, un tipo de cáncer poco frecuente que se origina en los conductos biliares.

La noticia fue confirmada por su familia en redes, con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram junto a una fotografía. “Siempre te amaremos mucho. Estamos muy orgullosos de lo mucho que luchaste”, escribieron.

Días antes Austin Towle, hermano de Sydney, compartió a través de un video en Tiktok que la joven había accedido a ser trasladada a un centro de cuidados paliativos, donde permaneció tranquila y en paz hasta su muerte este miércoles.

Comunidad

Sydney contaba con más de 200 mil seguidores en Instagram y más de 1 millón en la plataforma de Tiktok, donde con optimismo documentó su experiencia contra el cáncer, luego de ser diagnosticada hace tres años, tras un dolor abdominal.

Nacida en Massachusetts el 15 de noviembre de 1999, Rowle creció en Florida y se graduó de la Universidad de Dartmouth en 2022, donde estudió la carrera profesional de Ciencias Políticas y Estudios Ambientales.