Muere Tom Noonan a los 74 años

Tom Noonan, el actor de larga trayectoria mejor conocido por sus papeles en Last action hero y Robocop 2, falleció a los 74 años, el sábado pasado, y su muerte fue confirmada por el director Fred Dekker, quien escribió en Facebook un extenso mensaje de despedida en el que enalteció su nutrida trayectoria.

La amplia declaración de Dekker también evocó anécdotas de la etapa que compartió con Tom Noonan durante el rodaje de The Monster Squad; cerró su mensaje describiéndolo como “todo un caballero y un erudito”, lamentando que el mundo haya perdido a un artista de gran nivel. “Descansa en paz, Tom. Gracias por tu gran trabajo”, concluyó.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.