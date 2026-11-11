Muere Toukie Smith, ex pareja De Niro

La muerte de Toukie Smith, modelo y actriz estadounidense que mantuvo una relación de varios años con Robert De Niro, fue confirmada por sus dos hijos, los mellizos Julian y Airyn, quienes compartieron un emotivo mensaje de despedida tras el fallecimiento de su madre, ocurrido el pasado 4 de noviembre en Nueva York.

Smith, quien tenía 74 años, murió en un hospital de esa ciudad después de una larga lucha contra la esclerosis múltiple, de acuerdo con un comunicado de sus hijos difundido por The Hollywood Reporter.

La actriz y el protagonista de Taxi Driver mantuvieron un romance de perfil discreto entre 1988 y 1996, aunque nunca llegaron al matrimonio, formaron una familia con la llegada de sus mellizos, nacidos el 20 de octubre de 1995 mediante gestación subrogada.

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Fue precisamente Julian y Airyn quienes dieron a conocer la noticia y recordaron a su madre en redes sociales, la pareja de hermanos es fruto de la relación que la actriz sostuvo con De Niro, uno de los romances más reservados en la vida sentimental del actor.

Julian Henry De Niro siguió los pasos de su padre en la actuación, debutó en cine en 2016, interpretó a un joven Barack Obama en la serie The First Lady (2022) y participó en Broadway en 2023. También estudió ciencias y matemáticas en la Universidad de Nueva York.

Por su parte, Airyn De Niro, quien nació como Aaron Kendrick y se identificó públicamente como mujer transgénero en 2025, ha manifestado interés por el modelaje, siguiendo la inspiración de su madre, así como por la consejería en salud mental; en redes la despidió con una fotografía de cuando era un bebé.