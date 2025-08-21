Muere vocalista de Enigma Norteño

La escena del regional mexicano se vistió de luto nuevamente con la muerte de Ernesto Barajas, fundador y vocalista del grupo Enigma Norteño.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas del día martes, en la colonia Arenales Tapatíos en Zapopan, durante un ataque armado en el que también resultaron heridas dos personas.

De acuerdo con informes preliminares, el cantante se encontraba al interior de una pensión vehicular cuando dos sujetos irrumpieron en el lugar y dispararon en repetidas ocasiones. Barajas perdió la vida al instante al igual que su acompañante.

Elementos de seguridad acudieron al sitio tras el reporte de los disparos, ahí confirmaron que Barajas ya no presentaba signos vitales, mientras que una mujer fue trasladada al hospital para recibir atención médica. Según los reportes, la chica de 20 años se encontraba ahí por casualidad y no está relacionada con el cantante ni el atentado.

Los atacantes lograron huir a bordo de una motocicleta, pero ya están siendo buscados. La Fiscalía General de Jalisco destacó que ya se iniciaron con las investigaciones para esclarecer los hechos; sin embargo, información extraoficial indica que se habría tratado de un ajusto de cuentas.

¿Quién era Ernesto Barajas?

Originario de Culiacán, Sinaloa, Ernesto Barajas era vocalista, productor y bajista de la agrupación mexicana Enigma Norteño. Creada en 2004, la banda gozaba de gran popularidad en el norte del país y Estados Unidos.

Entre su éxitos se encuentran “También me llamo Ismael”, “El señor Iván”, “Los lujos del R”, todas canciones que hacen referencia al narcotráfico. El grupo ha sostenido que sus canciones, lejos de glorificar la violencia, retrata la realidad de la sociedad mexicana.