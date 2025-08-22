Muere Xava Drago, vocalista de Coda

Xava Drago, vocalista de Coda, falleció tras padecer cáncer de estómago, el cantante estuvo en contacto con sus fans durante los meses recientes, tiempo en el que detalló su delicado de salud, se despidió y hasta anunció un nuevo disco.

A través de un comunicado, la agrupación de rock mexicano informó la triste noticia: “Con profunda una tristeza informamos el fallecimiento de nuestro hermano amigo y compañero de vida Java Drago, vocalista de Coda”.

La agrupación, formada en la década de los 90, destacó la calidad de Xava como artista y como persona, su importancia en la alineación y cómo los impulsó a siempre seguir soñando. “Xava no solo fue la voz de nuestra banda durante tantos años sino también el corazón que nos sostuvo en los momentos más duros y el espíritu que nos impulsó a seguir soñando con la música. Su entrega en el escenario su pasión por el rock y su cercanía en cada persona que se le acercaba lo convirtieron en un artista inolvidable y un ser humano entrañable”, añadieron.

La banda resaltó el vacío que queda ahora tras la muerte de su integrante: “Esta pérdida deja un vacío inmenso no solo nuestro agrupación sino en toda la escena del rock mexicano”. Enviaron sus condolencias a la familia de Xava, y se mostraron solidarios con lo que calificaron como “un dolor irreparable”: “Desde lo más profundo de nuestro ser enviamos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro amor a su familia con quienes compartimos este dolor irreparable”.

Coda adelantó que más adelante darán a conocer cómo le rendirán homenaje. “Agradecemos de antemano el respeto en este momento tan difícil más adelante daremos a conocer la manera en que honraremos su memoria como él hubiera querido con música con verdad y con el alma”, externaron.

Lanza su último disco

Frente a la certeza de que el cáncer de estómago que padece no tiene cura, Xava Drago decidió dejar un último mensaje a sus seguidores a través de la música.

Antes de su muerte, el vocalista de Coda anunció que a pesar de los tratamientos y las ganas con las que se enfrentó a la enfermedad, los médicos ya no pueden hacer nada más por él y lo único que queda es esperar el final inminente. Ahora, el músico hizo uso de las plataformas digitales, para compartir con su público Gracias infinitas, su nuevo disco y con el que pondría fin a su carrera en la música.

“Espero les guste”, fue el breve mensaje que Xava escribió en su cuenta oficial de Facebook, donde anunció el lanzamiento y publicó el link para escuchar el álbum, el cual está disponible desde el pasado 16 de agosto en Spotify y reúne siete canciones que, en poco más de media hora, transmiten mensajes de gratitud, fortaleza y resiliencia. Los fans no tardaron en responder al cantante y no solo le expresaron su admiración por no perder su amor por la música, también se volcaron en mensajes de apoyo.

“Gracias a ti por la nueva música”. “Gracias por todo y por tanto. Te abrazamos y bendecimos tu existir”. “Grande Xava. Eres un luchador, no está solo”. “De las mejores voces del rock en español. Gracias por tu talento, entrega en el escenario”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.