Muestra colectiva reflexiona sobre futbol

Una cara más compleja del futbol puede verse en la exposición colectiva “Al balón le vale m*dres”, en la que participan artistas como Franco Aceves Humana, Betsabeé Romero, Gabriela González y Juan Obando. El espectador se enfrentará a diversos ejes que atraviesan al futbol y la búsqueda de una reflexión sobre el contexto nacional con temas como las desapariciones, el género y el cuidado, explica el curador Patricio García Formentí Mendieta.

“Entendemos todo lo que está afectando el mundial en México y lo que ha afectado en otros lugares donde se ha hecho. Es por eso que quisimos hacer algo que permitiera disfrutarlo, ser críticos y tomar un enfoque político en la exposición y el evento”, afirma el curador y subraya que las obras, hechas por más de 40 artistas, tienen tres ejes: territorio, afecto y política.

Temáticas

En lo que corresponde al efecto, menciona la serie fotográfica de María Ezcurra que cuestiona la labor de la mujer dentro de la casa, cuando los hombres ven un partido de futbol. En el ámbito político, el ejemplo también es fotográfico: las imágenes de la mega reta en el bajo puente del estadio Azteca y un balón con la máscara de Donald Trump, usado esa ocasión.

Otras piezas, por ejemplo, se centran en las madres buscadoras o exploran la realidad de Palestina: “Ahora hay una despolitización de los jugadores de futbol. O hay una complicidad como la de las estrellas que se reúnen con Donald Trump. Eso marca una gran diferencia con Maradona, que siempre fue muy activo políticamente”.

Para participar se abrió una convocatoria a través de redes sociales y se invitó directamente a algunos artistas consagrados, como Betsabeé Romero y Juan Obando. El título surgió tras una plática con Néstor Quiñones, uno de los creadores de La Quiñonera, el espacio donde se exhibe la muestra. “Una plática en la que hablamos de todos los conflictos que atraviesan al futbol: la gentrificación, la fuerza de lo turístico… Sin embargo, el balón va a seguir rodando”.