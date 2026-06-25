Muestra de Frida bate récord histórico

Una retrospectiva de la mexicana Frida Kahlo abre sus puertas el 25 de junio en el Tate Modern londinense y ya se ha convertido en la exposición con más entradas vendidas por adelantado en la historia del famoso museo de arte contemporáneo.

La galería confirmó que se han vendido más de 41 mil entradas para “Frida: the making of an icon” (“Frida: la construcción de un ícono”), superando el récord anterior de 32 mil vendidas de forma anticipada en la exposición de 2017 sobre el artista británico David Hockney, fallecido a los 88 años el pasado 11 de junio.

“Esta exhibición habla de la historia, de cómo llegamos a Frida como ícono como artista, como personaje mexicano o internacional. Hoy es la artista mujer más famosa. Está en este nivel con Picasso, Van Gogh o Warhol”, explica el comisario principal de la muestra, el estadounidense Tobias Ostrander.

El estadounidense, que lleva 25 años viviendo en México, es el comisario principal de arte latinoamericano dentro del programa internacional del museo.

La exhibición, abierta al público hasta el 3 de enero de 2027, reúne 32 cuadros de la mexicana (1907-1954), para un total de aproximadamente 250 trabajos, destacando obras de otros pintores sobre la artista, o influenciados por Kahlo.