El actor y conductor compartió por primera vez en el programa De primera mano mostró por primera vez el antes y el después de su procedimiento estético.

Héctor Sandarti sorprendió a sus seguidores hace algunas semanas al revelar que se había sometido a una operación estética en su rostro. Tras varios días de recuperación, el actor y conductor mostró los resultados por primera y explicó los detalles de su arreglo estético compartiendo el antes y después.

Sandarti compartió el pasado 5 de octubre que se había sometido a varios arreglos estéticos, entre ellos una ritidoplastia cervical y una blefaroplastia superior; es decir, una reducción de papada y párpados. “No lo hice para cambiar mis facciones o expresión, es solo una refrescadita de rostro para disminuir el paso de los años y ofrecerles siempre mi mejor sonrisa”, aclaró.

En la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el conductor de La casa de los famosos Estados Unidos reveló que decidió someterse a una cirugía estética, debido a que ya no le gustaba mucho su aspecto físico. “La papada ya estaba un poco caída y un poco flácida. No me gustaba verme en televisión. A esto nos dedicamos, ustedes ya lo saben, nos debemos al público. Por respeto al público, por respeto a nosotros, y por qué no admitirlo, un poquito de vanidad”, señaló.

El presentador guatemalteco compartió con el programa conducido por Gustavo Adolfo, fotografías del antes y después de su cirugía para que el público pudiera conocer cómo quedó el rostro del también actor. Reveló que como cualquier celebridad, no estuvo exento de críticas y comentarios por parte de los internautas. Sin embargo, destacó que las opiniones tanto positivas como negativas de la gente, le parece que son bien intencionadas.