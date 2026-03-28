Muestran creatividad de las infancias

La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) inauguró en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (Macaz) la exposición de arte postal “PaZarte”, un proyecto colaborativo que reunió el trabajo de los Semilleros Creativos y que se orienta a la formación, la expresión artística y la construcción de paz.

La muestra abrió el 25 de marzo, en los jardines del recinto. La exhibición incluye 885 postales elaboradas con técnicas como pintura, ilustración, collage y mixta. Cada pieza presenta una interpretación de la paz desde la mirada de niñas, niños y jóvenes participantes.

El proyecto se desarrolló durante la segunda mitad de 2025 con la participación de Semilleros Creativos e instituciones educativas de los municipios de Morelia, Cherán, Pátzcuaro, Uruapan, Zamora, La Piedad, Tzitzio y Lázaro Cárdenas, así como de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

La exposición permanecerá abierta al público de manera gratuita hasta el 26 de abril de 2026 e invita a recorrer este mosaico de voces jóvenes que, desde distintos territorios, imaginan nuevas formas de convivencia y de futuro.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Cultura de Michoacán fortalece el trabajo cultural de base comunitaria y refrenda su compromiso con el impulso a las infancias y juventudes, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.