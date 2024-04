Muestran el lado vulnerable de Bon Jovi

A sus 62 años, recién cumplidos el mes pasado, Jon Bon Jovi está lejos de esa imagen de rockstar de los 80, cuando llenaba estadios con fans deseosos de escuchar a su banda, Bon Jovi, interpretar temas como “Livin’ on a prayer”.

La serie documental de cuatro episodios Thank you, goodnight: la historia de Bon Jovi es una muestra de ello y así lo detalla Giselle Parets, coproductora del show. “Jon está en un momento existencial, cuestionándose si va a seguir adelante o no, si la voz le va a dar o no porque estuvo con lesiones (fue operado de la garganta en 2022). Es ver que la vida es una hermosa aventura”, dice la ejecutiva.

“Ya no es un dios del rock que todo lo puede, es un hombre que está en la encrucijada tratando de encontrar un balance de su vida y un poco de paz interior. Ahí me identifico yo, la medida no es el éxito y el dinero, sino el legado que se deja, los hijos, el mensaje al mundo y eso lo hace relevante”, agrega.

La producción, que desde hoy puede verse por la plataforma Star Plus, incluye testimonios de los miembros de la banda, como el tecladista David Bryan y el propio Jon Bon Jovi. “Este es el verdadero yo, las canas, el paquete completo. Soy optimista, pero tengo miedo. No sé si todo acabará bien”, se escucha decir al cantante, reflexivo, en uno de los episodios.

El show, que llega en el marco del 40º aniversario de la agrupación, es dirigido por Gotham Chopra y tiene como base un encuentro ocurrido en febrero de 2022 que da pie a un recorrido por la trayectoria de Jon y la banda, en la que ha habido letras originales que sacudieron la escena rockera, y también pleitos.

Así, hubo días en que, tras un concierto, por ejemplo, le daban su espacio porque sentía que no había dado lo mejor de sí. “Fueron horas y horas de charlas y encontrar hilos temáticos que hablan de temas universales como que la mortalidad nos toca a todos, el amor, la vida, la creatividad, la inspiración”, apunta Parets.

El lado humano, señala la ejecutiva, era lo más importante. Pero claro que no se podía obviar la parte negativa, como las desavenencias con el guitarrista fundador de la banda, Richie Sambora, quien salió de la agrupación en 2013. “Es una cuestión de relaciones humanas que tiene que ver con una banda de cinco hombres que no solo se junta por compatibilidad musical y creativa, sino que tiene que haber una hermandad”, asegura.

“No quisimos hacer una acercamiento amarillista ni sensacionalista de la pelea, sino ahondar en que cada uno vive a una velocidad diferente. Es innegable lo que Richie y Jon pueden lograr juntos, pero hubo un momento en que lo mejor era estar separados. Para cualquiera, 40 años es mucho”, subraya Giselle.

Lo único que solicitó Jon cuando se editaba el material, recuerda la productora, es que todo se dijera con fechas, lugares y nombres: “Para él esto importaba mucho porque es su legado, no quería que se diera una versión lavada de las cosas. En las notas que nos daba decía ‘se están saltando algo, porque pasó esto y luego dio pie a esto’. Nos fue orientando. Nunca pidió quitar algo, él está muy cómodo con su piel, su pelo gris”.