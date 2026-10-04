Muestran el legado de la Plata de Taxco

El Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP), inauguró la exposición “Plata de Taxco, legado vivo. 92.º Día del Platero”, una muestra que acerca al público a una de las tradiciones artesanales más representativas de Guerrero.

En las Galerías 3 y 4, se exhiben 49 piezas, entre collares, aretes, pulseras y otras obras de carácter ornamental y decorativo, en que se refleja la diversidad del trabajo de la platería taxqueña. En las vitrinas, motivos vegetales y animales, formas orgánicas y diseños contemporáneos dan cuenta de distintas posibilidades creativas del trabajo con la plata.

La exposición presenta parte de las obras premiadas o exhibidas en la edición 92 del Concurso del Día del Platero, celebrado en Taxco, Guerrero. A través de las piezas, y bocetos de sus autores, el recorrido acerca a los procesos y técnicas que forman parte de la tradición platera de la región, entre ellas el cincelado, repujado, calado, fundición y troquelado.

Tradición e innovación

Durante la inauguración, la directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), Sonya Santos Garza, destacó el valor histórico de Taxco en el desarrollo de la platería y la joyería mexicana, así como la capacidad de sus artesanos para mantener una tradición que se renueva mediante el diseño.

“Creo que todos los mexicanos conocemos Taxco, su historia, su tradición artesanal a través de la joyería. Conozco el empeño de los artesanos de la plata. Han hecho una gran labor para dar a conocer esta historia tan maravillosa que tanto orgullo nos da a los mexicanos”, afirmó la titular de Fonart.

En su oportunidad, el director del MNCP, Emilio Montemayor Anaya, destacó que recibir la colección muestra la vigencia de una tradición en constante transformación.

“Lo que vamos a ver en esta exposición realmente conjunta tradición e innovación en el diseño de las piezas. Varias de esas piezas han sido premiadas por su calidad, por su innovación y por su dominio técnico”, señaló.

En su oportunidad, la curadora de la exposición, Lili Castillo, explicó que la selección incluye tanto obras reconocidas en el Día del Platero como otras participantes de la celebración y resaltó el trabajo colectivo de artesanos, diseñadores y coleccionistas para hacer posible su presentación en Ciudad de México.