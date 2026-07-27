Muestran el patrimonio de Serbia

La exposición “Patrimonio medieval serbio en peligro” pretende reflexionar acerca de las relaciones entre México y el país europeo, además de señalar la importancia de proteger el patrimonio medieval serbio, en medio de una discusión acerca del futuro de dichas construcciones que datan del siglo V.

Inaugurada en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo (Moneda 13), la muestra es una experiencia multisensorial permite al público adentrarse en los monasterios medievales serbios de Kosovo, y expandir la visita más allá de la sala para conocer el patrimonio a través de diversos puntos de interacción tecnológica (pantallas LED, espacios de realidad aumentada y una aplicación para navegar), con los cuales se recorre y aprecia su arte, su arquitectura y su historia a la vez que reflexiona sobre la urgencia de preservar los antiguos monasterios.

La exhibición se presenta en el marco del 80º aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Serbia. la directora del Museo de las Culturas del Mundo, Alejandra Gómez Colorado, indicó que el recinto resguarda, desde hace 60 años, una importante colección etnográfica procedente de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia, conformada gracias a los intercambios culturales desarrollados durante los años 60.

“El diálogo cultural se reactiva con esta exposición del patrimonio cultural de Serbia, cuya protección nos atañe a todos”, señaló en la inauguración de la muestra.