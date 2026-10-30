Muestran taller filosófico de Didi-Huberman

El pensamiento del filósofo francés Georges Didi-Huberman llega, en forma de una exposición, a la Casa del Lago de la UNAM, con la muestra “En el taller del filósofo”, conformada por materiales audiovisuales representativos del trabajo de Huberman, quien se ha dedicado al análisis de las imágenes como herramientas políticas y estéticas.

Curada por Lucía Montés Sánchez y Eliza Mizrahi Balas, se configura para que el espectador entienda el trabajo del filósofo, es decir, se adentre a “ese taller de pensamiento” de Didi-Huberman. De esta forma se presentan por primera vez en México sus piezas audiovisuales junto con diversos proyectos experimentales, con el objetivo de entender su particular análisis de las imágenes.

Entrar en las salas que conforman “En el taller del filósofo” supone imaginarse aquel espacio de trabajo donde Didi-Huberman práctica, imagina, piensa y determina ideas para leer las imágenes no solo del arte, sino todas aquellas que atraviesan la vida política y social del mundo. “Intentamos armar, por así decirlo, una especie de heurística para mostrar los momentos en los que se va forjando una manera de pensar particular; es interesante el cruce entre la pregunta por la imagen y también la pregunta por el pensamiento”, señaló Eliza Mizrahi en la inauguración.

Didi-Huberman se manifestó contento por la exposición y dijo que es una muestra más de la amistad entre México, Francia y España. “Tengo la impresión de que, en la lengua española, en España, aquí en México, en Argentina, soy mejor entendido que en la lengua francesa, eso deviene del lazo entre la razón y emoción, aquí tenemos una relación fuerte entre esos dos conceptos”, apuntó el también historiador del arte.

También dijo que esta exhibición es evidencia de que el trabajo filosófico se puede registrar y filmar; sin embargo, apuntó que “la exposición es difícil porque es difícil mirarme a mí mismo; esta exposición tiene el interés de mirar cómo el trabajo (filosófico) habla”.

La muestra abre con un texto que especifica que el taller de Huberman no es solamente un sitio físico, “sino también un espacio propio que lo acompaña ahí donde va, un lugar para experimentar”. Así, se entiende que el sitio de trabajo de un filósofo de la imagen como Didi-Huberman se extiende a sus archivos, notas, libros, películas y textos. La muestra se acompaña de una serie de conferencias magistrales en diversas instituciones académicas y permanecerá hasta el 28 de febrero.