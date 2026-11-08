Muhammad Ali no solo hizo historia arriba del cuadrilátero. Su personalidad, sus convicciones y su postura frente a la discriminación racial lo convirtieron en una de las figuras más influyentes del siglo XX.

Esa transformación, desde sus primeros pasos como boxeador hasta convertirse en un referente social, es el eje de Muhammad Ali: el más grande, la nueva serie sobre su vida.

A lo largo de ocho episodios, la producción reconstruye la historia de Cassius Clay (su nombre real), el joven de Louisville que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1960 y llegó a ser el campeón mundial de los pesos pesados.

Estigmas

Pero la serie de Prime Video va más allá de sus triunfos deportivos. También explora la segregación racial que enfrentaba Estados Unidos durante los años 60 y la manera en que Ali comenzó a cuestionar las estructuras sociales y políticas de su país. Su acercamiento a la Nación del Islam y la influencia de Malcolm X, quien fue su mentor espiritual, marcaron un punto de inflexión en su vida.

Muestra al hombre detrás del ídolo: su relación con sus padres y su hermano, sus vínculos sentimentales y las decisiones personales que acompañaron su transformación.

Uno de sus grandes atractivos es que se trata de la primera serie dramática autorizada, además de que cuentas con la participación Lonnie Ali, viuda de Muhammad, y Michael B. Jordan como productores.