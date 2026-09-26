Mujer que acusó a Jay-Z se retracta

La mujer que acusó a Jay-Z de agresión sexual se retractó por completo de sus señalamientos y ahora asegura que el rapero nunca la violó, nunca tuvo una conducta inapropiada con ella y que, de hecho, ni siquiera lo conoce. La denunciante, que había presentado la demanda bajo el nombre de Jane Doe, afirmó en un nuevo documento judicial que “no hay ninguna verdad” en las acusaciones que hizo contra el músico y reconoció el daño que sus señalamientos le provocaron. “Entiendo que mis falsas acusaciones le han causado al Sr. Carter un inmenso dolor, sufrimiento y daños que nunca podrán repararse por completo”, señaló en el documento, según información de TMZ.

El caso se remonta a diciembre de 2024, cuando la mujer acusó a Jay-Z y Sean “Diddy” Combs de haberla violado cuando ella tenía 13 años, en aquella demanda también afirmó que una tercera celebridad, cuya identidad no fue revelada, estuvo presente durante la supuesta agresión. Ahora, la mujer sostiene que ninguna de esas acusaciones contra Jay-Z era cierta y asegura que tampoco recibió dinero ni ningún tipo de compensación económica del rapero o de alguien que actuara en su nombre a cambio de retirar o modificar sus señalamientos.

Sí hubo agresión

Su nuevo abogado, James Blair Newman Jr., explicó que su clienta sostiene que sí fue víctima de una agresión sexual cuando era menor, pero que se equivocó al identificar a Jay-Z como responsable. “El Sr. Carter no la violó, no la agredió sexualmente, no tuvo ninguna conducta inapropiada hacia ella, y ella nunca lo ha conocido”, declaró el abogado a TMZ. También señaló que la mujer ofrece una disculpa “sincera e incondicional” a Jay-Z y a su familia.

La denunciante explicó que antes de presentar la demanda había hablado con su equipo legal sobre sus problemas de salud mental, pero aun así el proceso siguió adelante. De acuerdo con su versión, todo comenzó en septiembre u octubre de 2024, cuando encontró en Facebook un anuncio en el que se buscaba a personas que pudieran tener denuncias relacionadas con agresiones sexuales contra Diddy.

El anuncio, relató, le hizo recordar una agresión sexual que asegura haber sufrido a los 13 años. Después de hacer clic en la publicación, se puso en contacto con el bufete AVA Law Group, que posteriormente la conectó con el abogado texano Tony Buzbee, quien presentó la demanda en su nombre.

La mujer ya había retirado su demanda contra el rapero en febrero de 2025. Sin embargo, el caso continuó teniendo consecuencias legales para Buzbee. Ese mismo año, Jay-Z presentó una demanda contra Tony Buzbee, su despacho y Jane Doe, en relación con las acusaciones que habían sido presentadas en su contra.