Mujeres asesinas explora la violencia

Todas estas mujeres han padecido violencia en la vida real: Livia Brito, psicológica; Mayra Batalla hacia ella misma; Iazua Larios desde niña y Karena Flores en redes sociales.

Ahora las cuatro, aunque desde la ficción, cobrarán cierto desquite al formar parte de Mujeres asesinas, cuya nueva temporada arranca este 6 de noviembre en Vix y la cual sigue basada en casos reales.

Brito será la que abra con el episodio “Leticia”, en el que una mujer intenta construir su vida lejos de un esposo violento, quien la encuentra. “Hemos puesto algo que nos ha pasado personalmente en estos personajes. Existe la violencia verbal y psicológica, no solo la física; creo que todas hemos pasado por ahí, seas bajita, alta o de distintas clases sociales”, dice.

“Para este capítulo busqué información de ella (el personaje real) y supe que aún estaba en la cárcel, hubo violencia intrafamiliar muy fuerte, también hacia los hijos, es algo que ha pasado, sigue pasando y seguirá, lamentablemente”, abunda.

Capítulos

La nueva entrega de Mujeres asesinas está conformada por ocho episodios que irán estrenándose a razón de uno por semana. Mientras Mayra interpretará a una mujer que estudia en secreto y mamá de un bebé; Iazua a una que intenta recuperar la estabilidad familiar a pesar de las adicciones del marido y Karena a una joven atrapada por su padrastro. “Más allá de la violencia que me han hecho, ha habido actos que he cometido hacia mí misma, de autoviolencia, y que han sido en nombre de la lealtad o el amor, quedándome en lugares con gente que no”, reflexiona Mayra.

“Antes de las redes sociales, de meterme en esto, no conocía las inseguridades. Era una niña que estaba solo con mis amigas. De pronto en este universo comienzan a brotar ideas y cuestionamientos que no tendría por qué, pero pasan”, dice por su parte Karena.

Para Iazua, los casos que se presentan en la serie constituyen actos de defensa, pues las protagonistas enfrentan situaciones de violencia extrema en las que parecen no tener salida. “No son asesinatos premeditados, ni planeados, es defensa propia y eso ya cambia muchísimo la perspectiva del asesinato”, considera.

En la nueva temporada también son protagonistas Angélica Rivera, Ana Brenda Contreras, Susana Zabaleta y Paulina Gaitán. Y en la dirección ingresaron nuevos elementos como la documentalista Lucía Gajá, realizadora de Batallas íntimas, película que aborda la violencia hacia mujeres.