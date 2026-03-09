El Museo Regional de Chiapas albergará durante los próximos meses la exposición “Raíz, memoria y creación. Mujeres en el arte contemporáneo”.

La muestra reúne el trabajo de 32 mujeres creadoras, de distintas disciplinas, quienes mediante sus obras dan a conocer su memoria colectiva, sus historias y sus recuerdos propios para construir nuevas existencias y recuperar la voz de sus ancestras.

Entrevista

Patricia Ramírez, coordinadora de la exhibición, puntualizó que en la misma participan 32 artistas multidisciplinarias, que tratan de abarcar diversas categorías de arte (ilustración, gráfica, escultura, pintura, cerámica y fotografía).

Destacó que todas las invitadas son residentes del estado, pero de diferentes municipios. De igual forma, indicó que la organización requirió de varios encuentros con los trabajadores del Museo Regional de Chiapas, con la intención de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. “Realizamos una convocatoria para armar la exposición y posteriormente crear unas mesas de diálogo y darle la palabra a cada una de nuestras invitadas”, detalló.

Una mirada al arte local

En ese sentido, agradecieron el respaldo que les brindó el INAH para mostrar el trabajo de las creadoras chiapanecas. “Ellos nos brindaron la oportunidad de generar un espacio de reflexión y para compartir los saberes de cada una de nuestras compañeras de diversas edades, porque tenemos tanto a artistas que van surgiendo hasta algunas ya consolidadas”, refirió.

Sobre los temas que se pueden ver en la exhibición, señaló que cada una de las expositoras maneja un espacio de reflexión, “de compartir sus saberes y las experiencias que tienen, mediante sus discursos, que van desde su resistencia en el arte hasta su proyección al futuro”. Asimismo, continuarán con la apropiación de los espacios para difundir estas expresiones.

Charlas acompañarán la muestra

Como parte de las actividades se llevarán a cabo diversas charlas durante todo el mes de marzo. “Tenemos en puerta realizar algunas mesas de diálogos enfocados desde las trincheras de las participantes, como mujeres en la gráfica, mujeres en la pintura, en la fotografía o el arte, y la feminidad, entre otros temas”, expuso.

Adelantó que en los próximos días estarán dando a conocer el flyer con la invitación a estos eventos.