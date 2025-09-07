Mujeres mayores de 40 más guapas

No solo se caracterizan por su atractivo físico, sino que lo combinan con carisma, talento y seguridad. Desde Hollywood, ellas inspiran con su presencia y su estilo de vida saludable.

Jennifer López

Cantante y actriz, famosa por su piel radiante y vitalidad escénica.

Victoria Beckham (48)

Diseñadora que apuesta por cosmética natural y cuidado facial.

Salma Hayek (57)

Que promueve la belleza sin maquillaje y hábitos saludables.

Sofía Vergara (51)

Con carisma y elegancia vibrante.

Jennifer Aniston (53)

Actriz reconocida por su estilo natural y rutina saludable.

Reese Witherspoon (46)

Actriz con estilo clásico y enfoque en el bienestar físico.

Kate Beckinsale (49)

Celebrada por su piel impecable y constancia en el ejercicio.

Charlize Theron (49)

Por su belleza clásica y vida activa.

Monica Bellucci (59)

Embajadora de la elegancia europea.

Halle Berry (57)

Que combina una figura atlética con sofisticación.

Gwyneth Paltrow (51)

Empresaria del bienestar que promueve un estilo consciente.

Alicia Keys (44)

Irradia autenticidad y fuerza, reflejando su esencia natural y poderosa.

Nicole Kidman (57)

Actriz que mantiene su encanto con hábitos saludables.

Anne Hathaway (42)

Combina elegancia clásica con una sonrisa luminosa que hipnotiza.

Naomi Campbell (52)

Supermodelo con disciplina estética y gran presencia.

Angelina Jolie (49)

Actriz y activista, símbolo de resiliencia y sobriedad.