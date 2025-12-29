Mujeres que le escriben a la soledad

La escritora Alejandra Muñoz presentó en la pasada Feria Municipal del Libro 2025 del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez su ensayo Mujeres que escribieron a la soledad.

Destacó que este volumen fue creado como parte de su tesis de maestría en Discursos Literarios. “Fue un trabajo que realicé durante dos años, pero ya había una investigación previa al ingreso a mi maestría. Me fui al archivo Federico Gamboa que está en la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas, donde existe una riqueza de acervo que pocas veces es vista por las personas”, comentó.

No obstante, lamentó que en ocasiones estemos acostumbrados a sumergirnos en la literatura por medio de autores de otros lugares, pero pocas veces volteamos a ver a los chiapanecos.

Urga en los archivos

Expresó que si bien nos hemos topado con la obra de grandes figuras del estado de Chiapas, como Jaime Sabines, Rodulfo Figueroa o Rosario Castellanos, existe otra serie de autoras y autores que han hecho literatura en la entidad.

Precisó que su intención siempre fue hablar o abordar a escritores o escritores que no son tan visibles. “En la licenciatura me preguntaba: ¿por qué hay tan pocos nombres de mujeres en Chiapas? ¿Por qué parece que únicamente solo conocemos a Rosario Castellanos? ¿Será que antes de Rosario no hubieron otras escritoras que escribieron algo interesante, pero que por alguna razón no tuvieron la visibilidad que sí tuvo Rosario?”, abundó.

Tras su visita al archivo —detalla— pudo conocer a otros creadores literarios que publicaron sus escritos en la prensa chiapaneca antes de que Rosario y otros creadores famosos emergieran. En su lista logró reunir a más de 100 autores, pero fue depurando su investigación debido a que no tenía el tiempo necesario de analizar o hablar de todos ellos. “Lo primero que hice fue escoger un tema que me generara una pregunta de investigación, y fue así como seleccioné el tema de la soledad. Me pregunté por qué estas mujeres que estaban emergiendo o que estaban publicando en la prensa tenían el sentimiento latente de la soledad”, explicó.

Con el paso de la investigación notó que este sentimiento es un estado que a las mujeres les permite leer, escribir y generar una idea propia de ellas mismas, expone.

De igual forma, señala que muchas mujeres optan por escribir durante las noches porque es el momento en el que encuentran un espacio de sus actividades habituales en el día, pues culturalmente este sector se enfoca mucho en el cuidado de los demás.