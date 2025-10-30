Mujeres quieren fuera a Taibo

El grito de las mujeres de letras: poetas, escritoras, artistas, académicas, activistas y feministas fue unánime: “Fuera Taibo, fuera Taibo, fuera Taibo”. La exigencia de la colectiva de mujeres Las Horribles, que organizó un mitin afuera de las oficinas del Fondo de Cultura Económica, también fue una: la destitución inmediata de Paco Ignacio Taibo II como director general del Fondo de Cultura Económica por “misógino” y “machista”.

Nutrida por el color morado y ambientada con canciones feministas, la protesta de la colectiva de alrededor de 20 mujeres fue una manifestación pacífica, pero exigente, quieren a Taibo fuera de las decisiones de la política cultural mexicana. Lo plantearon con lecturas de poemas, con pancartas enormes en las que le anotaron los nombres de escritoras potentes que tiene la literatura mexicana: Elena Poniatowska, Elena Garro, Cristina Rivera Garza, Pita Amor; con fotografías de narradoras y poetas que pegaron en las puertas de la librería Víctor L. Urquidi, con un tendedero con los nombres de escritoras, a las que también les pasaron lista y ante cada nombre gritaban a coro: “Horrible”. También le metieron las hojas con los poemas leídos a Taibo a través de la puerta de la librería.

Crece la polémica

El llamado al mitin poético se originó la semana pasada en redes sociales luego de que el funcionario dijera en la conferencia matutina con la presidenta Claudia Sheinbaum que si una mujer escribe un poemario “horriblemente asqueroso de malo” no merece ser enviado a una comunidad para ser leído. Dichos que fueron calificados de misóginos y machistas. Fue ahí que surgió la protesta con el hashtag #PoemasHorriblesParaTaiboII.

El posicionamiento de Las Horribles que, en medio de las acciones artísticas y poéticas, leyó la escritora, feminista e impulsora de la Ley Sabina, Diana Luz Vázquez, contiene la misma exigencia que la carta “No llegamos todas en la cultura”, firmada por más de 120 académicas, artistas y escritoras como Gabriela Jáuregui, Julieta Venegas y Martha Riva Palacio dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde condenan las declaraciones y acciones del director del Fondo de Cultura Económica, quien “despreció la cuota de género” al hablar del programa “25 para el 25” en la conferencia del 23 de octubre y aseguran en la misiva que Taibo II “no es la persona adecuada para dirigir una de las instituciones culturales más importantes de toda América Latina”.