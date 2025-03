Mujeres y niños, las causas de Sariñana

El mes próximo, la cantante Ximena Sariñana emprenderá una gira por casi 20 ciudades de Estados Unidos, entre ellas Los Ángeles, Dallas, Chicago, Washington, Atlanta y Miami.

Sabe que el tema sobre Donald Trump y la migración estará presente, y por eso va preparada: desde hace tiempo trabaja con la organización The Young Center, encargada de brindar apoyo legal a niños indocumentados que por diversas causas llegan solos a EU. “Tengo dos temas principales: los derechos de las mujeres y niñas, también el de niños migrantes”, señala.

Ximena detalla que desde la primera vez que giró en EU se dio cuenta de que hay ciudadanos migrantes, dice, excelentes, que han hecho mucho por la economía de ese país, trabajadores e inspiradores. “Ahora necesitan la mayor cantidad de apoyo. A esta organización estamos viendo cómo sumarla a la gira y que sea nuestra manera de brindar nuestro apoyo”, apunta.

Ximena considera que el activismo debe ser responsabilidad de toda persona y, en el caso de las artistas, esta se potencia y se debe actuar con cuidado. “La gente está viendo qué haces y dices y qué padre es dejar una huella positiva”, afirma. Al mismo tiempo, explica, se da demasiada importancia a lo que dicen los artistas. “Como si tuviéramos una preparación o un código moral más desarrollado que cualquiera, y muchas veces no es el caso. Hacemos arte, tenemos una voz, pero no tenemos soluciones a los problemas, hay gente mucho más preparada y educada en eso y hay que apoyarse en ellos. Pero como embajadora de buena voluntad de la ONU, se adquieren ciertas responsabilidades”, admite.

Arqueología musical

Han pasado 23 años del estreno de la película Amar te duele y a Ximena la siguen culpando de la muerte de su “hermana” Renata, personaje interpretado por una novel Martha Higareda, pero reconoce que no es algo que le incomode. “Ya estoy acostumbrada”, dice de buen humor la cantante, quien en la cinta intentaba evitar la huida de su hermana con su novio de clase baja, haciéndose acompañar de un amigo que termina por asesinarla. Frases que decía su personaje, una adolescente de clase alta, como “así se les dice ma, nacos” y “ya ligaste aborigen”, han sido objeto de “memes”.

“Desde chiquita me tocaba hacer las villanas de las telenovelas. La gente no se acuerda mucho de ‘Luz Clarita’ porque ya no es tan relevante, pero en su momento me odiaban, me paraba en la calle y me decían de todo. Pero ‘Amar te duele’ fue un fenómeno, marcó a una generación y a ese personaje lo llevo con orgullo, todo lo que pasa es reflejo de que hicimos un buen trabajo”, declaró.

Ahora, de alguna manera, el largometraje ha tenido un refresh, pues Ximena estrenó en plataformas las nuevas grabaciones de los tres temas que interpretó y formaron parte de la banda sonora (“Cuento”, “Mañana no es hoy” y “Las huellas”), que nunca han estado disponibles para el público en digital.

Para ello, con Enrique Quezadas y José Ignacio Portilla, productor y guitarrista originales, fungieron un poco como arqueólogos ante la nula existencia de los materiales grabados a principios de siglo. Fue acordarse, comenta, de qué cosas se utilizaron. Por ejemplo, la batería era un loop (repetición de un sonido) que ya no había manera de conseguir. “Para mí esas canciones eran para apoyar la película y la intención no era tener una carrera artística necesariamente relacionada con la música, porque yo aún estaba estudiando. No las tenía como parte de mi repertorio fundamental, hasta que de repente la película cobró relevancia con el tiempo”, expresó.