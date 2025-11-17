Multan a hombre que atacó Ariana

El hombre que saltó una valla para abalanzarse sobre Ariana Grande en la premier asiática de Wicked: For good en Singapur fue acusado oficialmente en la corte por desorden público.

El australiano Johnson Wen, conocido como Pyjama Man en Instagram, de 26 años, compareció por videoconferencia ante un tribunal de distrito y podría enfrentar hasta tres meses de prisión y una multa de hasta 2 mil dólares singapurenses (unos mil 540 dólares estadounidenses).

Según medios locales citados por Variety, Wen, famoso por colarse en eventos y acercarse a celebridades como Katy Perry, planea declararse culpable.