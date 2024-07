Multan a Luis R. Conriquez por corridos

Luis R. Conriquez, conocido como el “rey de los corridos bélicos”, se enfrentó a duras críticas de sus seguidores tras su presentación en el Palenque de Santa Rita, Chihuahua, el pasado domingo.

El artista generó controversia por dos motivos: interpretar aproximadamente 21 canciones y retirarse rápidamente del escenario, incluyendo el tema “Si no quieres, no”, conocido por hacer apología al delito. Es importante mencionar que en el estado está prohibida toda música de esta índole. Posteriormente, el artista respondió a las críticas en un video publicado en sus redes sociales.

En el video, Luis R. se dirigió a sus seguidores en Chihuahua con un mensaje. “Este video es para saludar a toda mi gente y pedirles de antemano una disculpa por la gente que asistió al evento. Yo no sabía que no podía cantar corridos hasta que llegué al lugar me dijeron”, expresó.

El famoso explicó que, a pesar de las advertencias, subió al escenario y actuó según lo planeado. “Fue poco el tiempo que cantamos porque así nos dijeron, si hubiera sido por mí, yo les canto tres horas más no pasa nada”, añadió, destacando que la decisión de acortar el show no estuvo bajo su control.

Como resultado de su actuación, la Dirección de Gobernación Municipal confirmó que Luis R. Conriquez enfrentará una multa significativa de seis mil quinientos UMAS, equivalente a setecientos mil pesos mexicanos. Esta sanción se suma a las multas acumuladas durante el año, impuestas a cantantes cuyas interpretaciones se consideran denigrantes hacia las mujeres y enaltece al narcotráfico

“A la fecha, contabilizando la sanción que se hace a Luis R. Conriquez, en el presente ejercicio fiscal 2024, van recabados 2 millones 906 mil 961 pesos con 75 centavos”, comentó el subdirector de Gobernación Municipal de Chihuahua.

El corrido “Si no quieres, no” detalla la organización de Joaquín Guzmán Loera y sus hijos, comenzando con estrofas dedicadas a Iván Archivaldo Guzmán. Desde julio de 2023, en Chihuahua está prohibida la música que glorifique actividades delictivas, con multas que van desde 647 mil pesos hasta un millón 200 mil pesos por cada infracción

Entre los artistas previamente multados se encuentran Los Tigres del Norte y El Komander, quienes también han enfrentado repercusiones legales por sus interpretaciones en el pasado.