Mundo digital hace más exigente a Uribe

Con más de tres décadas de trayectoria artística, Adrián Uribe ha entendido que, para conectar con el público, es necesario adaptarse a los cambios e integrarse al mundo digital y a las redes sociales y, a su vez, ser responsables con lo que se dice. “Qué bueno que haya más opciones, eso nos hace que todos seamos más exigentes para tratar de mejorar”, expresa el actor, tras recibir su medalla por 25 años de carrera por parte de la Asociación Nacional de Actores.

El actor destaca que la multiplicación de escaparates permite que nuevos talentos encuentren oportunidades para mostrar su trabajo, aunque también representa un desafío para quienes llevan años dentro de la industria, pues deben aprender a adaptarse a las nuevas formas de consumo. “Hay que acoplarse a todo lo que está pasando. Hay que renovarse o morir”, dijo.

Adaptar la comedia

El humor también ha cambiado y programas como La hora pico, producción que marcó una etapa importante de su carrera (de 2000 a 2007) y cuyos sketches hoy pueden ser revisados desde una perspectiva distinta. “Hay que ajustar la comedia, hay que adaptarse y hay que ir recomponiendo en el camino. Hay cosas que ya hoy por hoy no se pueden hacer, entonces hay que ajustar, sin perder la esencia”, dijo.

Uribe comenta también que los intérpretes no solamente deben pensar en entretener, sino en el impacto que pueden tener sus palabras y comportamientos entre quienes los siguen a través de las nuevas plataformas. “Claro que tenemos que asumir esa responsabilidad… Tenemos que saber que somos figuras públicas y que nos sigue mucha gente”.

El reconocimiento de la ANDA coincide con una etapa de celebración personal y profesional: sus 35 años de carrera que festejará con una presentación en el Auditorio Nacional, un escenario que representa una oportunidad especial para encontrarse con el público que ha seguido su trabajo a lo largo de los años. “Es muy grande, más que nervios, es una gran emoción. Es una gran oportunidad en el Auditorio Nacional, en la gran fiesta que va a ser para celebrar mis 35 años de carrera”, comentó.