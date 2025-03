Mundo muxe en la lente de Nelson Morales

“Nelson Morales y otras historias: muxe, deseo, foto, cuir” estará abierta hasta el 6 de julio. Cortesía

El fotógrafo oaxaqueño Nelson Morales presenta en el Museo de la Ciudad de México un conjunto de historias en la muestra “Nelson Morales y otras historias: muxe, deseo, foto, cuir”, contada a través 360 fotografías, indumentaria e instalaciones. “Es mi primera exposición en México, he expuesto en otros países, pero sí estaba esperando este momento para mostrar mi trabajo a gran escala”, afirma el artista en entrevista.

Nelson Morales estudió Comunicación en Oaxaca y generó otro tipo de trabajos, pero siempre tuvo claro que su vocación era hacer fotografía. Al regresar a su pueblo reconectó con sus tradiciones y empezó a hacer fotografías de muxes, un tema relevante en su obra. “Hice fotos de ‘muxes’ que participaron en un concurso de belleza. Yo tenía como una negación por acercarme a la cultura ‘muxe’ por miedo a que yo me convirtiera en una de ellas, ya sabiendo mi orientación sexual. Usualmente en el Istmo de Tehuantepec es común que, al ser homosexual, te conviertes en ‘muxe’ y me daba miedo porque viví en una familia muy tradicional”, recuerda Morales sobre cómo comenzó su trayectoria que abarca alrededor de 15 años.

Pero la exhibición no solo es sobre retratos a muxes, pues presenta un total de once proyectos fotográficos, como el de las Transamazónicas de Colombia. “Trato de abordar temas que son importantes, que deben ser visibles y también me representan. Para mí es un compromiso personal y ha sido un reto que estos proyectos sean visibles dentro de espacios de arte institucionales”, explica.

Alfonso Miranda, quien curó la exposición, dice que la obra de Morales va más allá del mainstream y el pinkwashing y que es posible estudiar sus proyectos fotográficos, ya sea desde la antropología o desde la estética.

“Desde Occidente, desde un heteropatriarcado, desde obstinaciones, desde odio, hemos generado discursos que nos alejan en realidad de quiénes somos, y estos saberes milenarios, los volvemos a traer a la mesa de diálogo en el siglo XXI, que nos parece fundamental. A través del arte buscamos la reconciliación”, agrega Miranda.

En la muestra, el público verá “una expresión de colores, una expresión de emociones, sensaciones, cuerpos diversos, cultura”. Morales invita al público a que “vayan con la mente abierta a descubrir nuevas realidades que tal vez no conocen”.