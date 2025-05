Murió actriz Renata del Castillo

Después de una larga y dura batalla contra el cáncer cervicouterino, la actriz Renata del Castillo murió el lunes 29 de abril, a los 42 años de edad. La noticia fue dada a conocer por una de sus amigas más cercanas, la también actriz Anahí Fraser, quien hizo uso de sus redes sociales para despedirla y honrar su memoria.

“Mi amiga hermosa, mi hermana de vida, vuela muy alto. ¡Hermosa, lo hiciste increíble! Vieja chingona, llena de positivismo”, escribió junto a una fotografía en la que ambas aparecen sonrientes.

Aunque se dijo sumamente dolida por la partida de su amiga, Fraser afirmó que le queda el consuelo de que ya no esté sufriendo y expresó lo mucho que la extrañará: “Sé que estás con tu mami y que ya no duele nada. Que ya no existen más preocupaciones, que ya estás a lado del Creador y que nos echará un ojito siempre. Gracias, por tanto, por tus consejos y tantas palabras hermosas”.

Por último, le hizo la promesa de velar por su familia, en especial por su hijo y volver a estar juntas, en el otro mundo: “Volveremos a reír juntas, lo sé. Tu Mateo, tu hijo bello, haremos lo que está en nuestras manos para que tenga lo que se necesita. Lo prometo”.

Las reacciones por parte de los fans no se hicieron esperar, y fueron varios los que sumaron a las muestras de apoyo y solidaridad para la familia y amigos cercanos. “Un abrazo a Reni hermosa hasta el cielo”. “Mis condolencias, estoy con ustedes”. “Descansa en paz, Reni”. “No te puedo creer, cuánto se le va a echar de menos”. “Dios la tenga en su santa gloria”, son algunos mensajes que se pueden leer.

Así fue la lucha de Renata

En 2022 fue cuando la actriz de series como Control Z y Como dice el dicho fue diagnosticada con cáncer cervicouterino en fase cuatro y metástasis. Posteriormente, y a través de las redes sociales, dio a conocer que le detectaron un tumor en la columna, lo que afectó su movilidad y la mantenía en silla de rueda.

Pese a todas las complicaciones, se sometió a diversos tratamientos para mejorar su condición. A inicios de este 2025, Del Castillo fue internada a causa de un preinfarto, y aunque logró restablecerse, a los pocos días volvió al hospital, donde le revelaron que presentaba metástasis pulmonar. Con el fin de conseguir un milagro de vida, la actriz iniciaría un nuevo tratamiento que incluía oxígeno, varias inyecciones y la supervisión constante de un enfermero. Debido al alto costo, pidió ayuda económica a sus seguidores.

En julio de 2024, Renata fue desahuciada, sin embargo, se mantuvo firme hasta el final.