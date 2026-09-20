Murió el cantante de “Barely Breathing”

Duncan Sheik, cantautor estadounidense conocido por su éxito “Barely Breathing” y por su trabajo en el musical de Broadway Spring Awakening, murió a los 56 años, de acuerdo con información oficial publicada en las redes sociales del artista.

El mensaje informó que su fallecimiento ocurrió el jueves y destacó su influencia tanto en la música como en el teatro. “El mundo ha perdido un talento singular y una voz profundamente influyente en la música y el teatro”, señala parte de la publicación, que también reconoce el impacto de su obra y la huella que dejó en el ámbito cultural.

El mensaje también recordó a Duncan como padre, esposo, hermano y amigo, y resaltó su ingenio, inteligencia y calidad humana. Hasta el momento no se ha informado la causa de su muerte. De acuerdo con fuentes con conocimiento directo citadas por TMZ, el cantautor había estado recibiendo atención médica en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Nueva York a principios de esta semana.