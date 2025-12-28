Murió el escritor Jorge Lozano

El escritor Jorge Lozano Soriano, recordado en su intervención creativa en las historias de Mujer, casos de la vida real, murió a los 90 años. La noticia fue difundida en las propias redes sociales del guionista que, por décadas, trabajó junto a Silvia Pinal y el unitario que encabezó la diva.

Fue hace poco más de un año, en diciembre de 2024, cuando el autor de origen argentino ofreció una entrevista a El País, en la que confió que, tras 25 años de trabajar en la televisión mexicana, se acercó a la Pinal para ofrecerle un proyecto que, en principio, había sido concebido para tener forma en su natal Argentina. “El programa original se llamaba ‘Las veinticuatro horas’”, contó don Jorge al diario español.

El proyecto sí vio la luz verde en Buenos Aires y fue transmitido de 1981 a 1985 con gran éxito. El escritor se abriría las puertas en el mundo del entretenimiento de nuestro país, en el mismo año que dejó Argentina, cobijado por grandes figuras con las que entabló amistad, como el caso de María Félix.

Programa

Como confió, el título original el proyecto estaba justificado en que, a lo largo de cada episodio, se narraban los acontecimientos que tenían lugar un día antes o un día después de los hechos.

“Hubo dos razones por las que llamé a Silvia, porque era la estrella del cine de oro mexicano; presentarle el proyecto fue regalarle ser la segunda Virgen de Guadalupe de este país, que fue en lo que se convirtió con el programa”, afirmó en su momento Lozano Soriano.

Para el escritor, fue equiparable la contribución que hizo a doña Silvia, como el gran talento contribuyó la actriz a su carrera y el reconocimiento que logró en nuestro país. En la publicación de esa entrevista, El País publicó una dedicatoria que doña Silvia escribió para el argentino en 1998, donde le hacía saber el gran afecto que sentía por él: “Jorge, te quiero mucho, mucho, no lo dudes jamás”.

En México, el nombre del unitario tuvo que ser modificado, debido a que ya había un noticiero llamado 24 horas, como una vez relató la diva del cine. Esta entrevista fue publicada alrededor de diez días después del fallecimiento de Pinal, por lo que don Jorge expresó que, si no fue al homenaje de su excolaboradora en Bellas Artes fue porque sentía que su trascender se aproximaba.

“No me gusta ir a los velorios porque, por mi edad, es como asistir al mío propio. Claro, sin la grandeza del que tuvo el de Silvia. Siempre la recordaré y le agradeceré su lucha por haber logrado imponer ‘Mujer, casos de la vida real’ entre el público”, añadió.