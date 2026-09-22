Murió el hijo de Cindy Crawford

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, murió a los 27 años. La noticia fue dada a conocer por el portal TMZ, donde además se reveló que el joven habría perdido la vida en un centro de rehabilitación.

Las causas del deceso son desconocidas; sin embargo, la familia ha pedido privacidad y respeto para vivir su duelo: “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, declaró el representante de la modelo al medio estadounidense.

Presley era el hijo mayor de Crawford y, al igual que su hermana Kaia, siguió los pasos de su madre en el mundo de la moda. Trabajó para firmas como Calvin Klein y Celine; además participó en pasarelas de firmas de lujo como Moschino y Dolce & Gabbana.

Aporte a la ciudadanía

Sin embargo, en los últimos años, Presley hizo uso de sus redes sociales para hablar sobre sus problemas de salud mental y adicciones. Incluso, creó los Lunes de Salud Mental para dar detalles sobre su proceso personal.

En 2019, cuando tenía 19 años, el modelo fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y recibió una condena de tres años de libertad condicional. Por ahora, las autoridades se encuentran realizando las investigaciones alrededor de la muerte y serán los exámenes forenses los que ayuden a determinar los motivos de su partida.