Murió la voz original de Topo Gigio

Esta semana se dio a conocer el fallecimiento del actor italiano Giuseppe Mazzullo a los 100 años. El famoso fue la voz del popular personaje Topo Gigio durante al menos 45 años.

De acuerdo con medios locales, el artista habría perdido la vida el pasado 30 de septiembre, en su casa de Santo Stefano di Briga, a tan solo tres meses de haber celebrado su centenario en compañía de su familia y seres queridos.

Nacido en 1926 en Messina, Italia, Giuseppe Mazzullo, conocido en el gremio como Peppino, fue un actor de doblaje italiano, famoso por dar voz al aclamado ratón de la televisión infantil Topo Gigio, creado por la autora Maria Perego en 1958.

Inicios

Mazullo inició su carrera artística a muy temprana edad en un pequeño teatro en el pueblo de Santo Stefano, a las afueras del sur de Messina, donde después de conquistar al público con sus monólogos, recibió una beca para asistir a la Academia de Artes Cinematográficas de Roma, a principios de sus 20 años.