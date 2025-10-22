Murió Medio Metro, el original

El gremio de los sonideros se encuentra de luto, pues este 20 de octubre se reportó el fallecimiento de Francisco Pérez, mejor conocido como el “Medio Metro Poblano”, lo que ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

El Grupo Super T de Paco Toxqui confirmó la noticia a través de perfil en la plataforma de Facebook, con quienes se presentó el pasado fin de semana en un evento público en la explanada principal del municipio de Coronango.

De acuerdo con los últimos reportes de autoridades municipales, el cuerpo sin vida del bailarín fue hallado en la barranca de San Aparicio, al norte del estado de Puebla.

Por su parte la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se encuentra a la espera de los resultados de la necropsia para determinar la causa del deceso.

¿Quién era Medio Metro?

Nacido de la cultura popular mexicana, este personaje es reconocido por vestir como el emblemático protagonista de El Chavo del 8, con pantalones cortos color caqui, playera rayada blanca con guinda, tirantes y una gorra café. Esta figura se volvió popular entre el público mexicano, convirtiéndose en un personaje querido y aclamado.

Medio Metro de Analco, “el original de Puebla”

Pancho Pérez era habitante de El Alto, uno de los barrios fundacionales de la ciudad de Puebla. Durante muchos años, asistió a eventos sonideros, grabó videos con creadores de contenido y participó en eventos de campañas electorales y actos públicos, convirtiéndose en un referente de la cultura sonidera en Puebla.

El de Sonido Pirata

Originario de León, Guanajuato, José Eduardo Rodríguez fue el primer Medio Metro conocido en internet por bailar con Sonido Pirata. Eduardo se volvió popular en 2023 debido a sus peculiares pasos de baile, como “El caballito”, “La chaquetita” y “El maniquí”, junto a Julián Ramírez detrás de la consola. También participó en televisión, como parte del concurso “Las estrellas bailan en Hoy” de Televisa.

Eduardo se ha dedicado a seguir su carrera en solitario, protegiendo su identidad artística con proyectos independientes junto a influencers y como invitado especial en presentaciones de bandas de regional mexicano.

El segundo Medio Metro

Originario de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, Jonathan Uriel Espinal, conocido como el “nuevo Medio Metro”, sustituyó a José Eduardo luego de su separación del conjunto Sonido Pirata.

En entrevistas, Jonathan reveló ser licenciado en Psicopedagogía, pero motivado por las enseñanzas de su abuelo, tomó la responsabilidad de convertirse en el bailarín sucesor de Eduardo con tan solo 28 años. Hasta el momento, sigue bailando en Sonido Pirata con Cholondrina o La Pompix y el Chapulín Colorado.