Museo de Bellas Artes tiene nuevo director

Daniel Garza Usabiaga es doctor en Historia. Cortesía

El curador Daniel Garza Usabiaga (Ciudad de México, 1975) fue anunciado la como el nuevo director del Palacio de Bellas Artes por la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, y la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Alejandra de la Paz.

Garza Usabiaga es doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Essex. Realizó una residencia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es profesor de la Facultad de Filosofía y Literatura de la UNAM y tutor del Programa de Postgraduados del Centro de Estudios Críticos 17.

Sus artículos han sido publicados en revistas como Apposite, Papers of Surrealism y The British Journal of Photography, así como en la revista especializada en arte La Tempestad, en la que es miembro del Consejo Editorial y colaborador frecuente.

Garza Usabiaga ha organizado exposiciones en instituciones como el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo Amparo y el Museo Universitario del Chopo, y ha colaborado con el Getty Research Institute, el Museo de Arte Moderno de Varsovia y el Philadelphia Museum of Art.