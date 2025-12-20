Museo de la Ciudad tiene filtraciones

Las lluvias extraordinarias del mes de diciembre provocadas por diversos factores meteorológicos evidenciaron los malos trabajos realizados en el edificio que alberga el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Durante la posada ciudadana que se llevó a cabo el jueves 18 de diciembre, los asistentes empezaron a notar que en la parte superior, donde se encuentra una colección, comenzó a filtrarse agua del techo.

Ante esta situación surgen varias preguntas sobre el tipo de trabajos que entregan las constructoras y la nula revisión de los mismos por parte de las autoridades, y tampoco se entiende por qué tardaron tantos años en entregarlo.

Desde su liberación en septiembre del 2025, los integrantes del voluntariado del Museo de la Ciudad han implementado una serie de acciones para que el inmueble pueda albergar sus actividades habituales. Durante jornadas dominicales se han hecho limpias, se ha resanado algunas partes del edificio y se ha buscado crear un pulmón natural con la donación de plantas y árboles.

Sin embargo, ahora se enfrentan a un problema mayor con las filtraciones.