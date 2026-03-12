Museo de la Marimba cumple 20 años

El Museo de la Marimba Zeferino Nandayapa Ralda, bajo el resguardo del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, festejará su 20º aniversario, por lo que ha organizado un programa.

Con la leyenda “Celebremos dos décadas de historia, música y tradición”, anunciaron que las actividades se desarrollarán el 14 de marzo, comenzando a las 12:00 horas con un taller de elaboración de baquetas y afinación de las teclas de la marimba.

Más tarde, a las 14:00 horas, se impartirá el taller infantil titulado “Marimbérica y sus percusiones”, con Erika Osnaya Ruiz. A las 17:00 horas será el turno de la plática “El origen de la marimba”, con Heriberto Roque Domínguez, y para cerrar se contará con la presencia de la marimbista japonesa Keiko Kotoku, quien encabezará un concierto de gala.

Acervo

El Museo de la Marimba es un importante espacio cultural de Tuxtla Gutiérrez. Su acervo está dedicado a la preservación y difusión de la historia de la marimba, un instrumento musical emblemático del estado. El nombre del recinto rinde homenaje a Zeferino Nandayapa, uno de los marimbistas más destacados a nivel internacional.

El lugar fue creado en el año 2006 como una iniciativa para proteger y difundir el patrimonio musical de Chiapas. Su génesis fue el resultado de una propuesta ciudadana impulsada por un grupo de entusiastas de la cultura que buscaban un espacio dedicado exclusivamente al citado instrumento.

Dentro de su colección se encuentra una marimba antigua que data de 1917. Asimismo, se exhiben fotografías, vestimenta y objetos personales de grandes marimbistas chiapanecos. Actualmente el inmueble se puede visitar de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. El acceso tiene un costo de 11 pesos para adultos, 5 pesos para niñas y niños, y 35 pesos para extranjeros.

El ITAC invitó a disfrutar las actividades anunciadas, las cuales son gratuitas y para toda la familia. El Museo de la Marimba se encuentra en avenida central sin número, esquina con 9ª Poniente, en el centro de Tuxtla Gutiérrez.