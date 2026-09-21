Museo de la Marimba tendrá nuevo rostro

“Va a quedar en condiciones muy dignas”, fueron las palabras del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez Ángel Torres Culebro, al anunciar que el Museo de la Marimba será sometido a una remodelación integral.

El alcalde precisó que durante más de 20 años, el inmueble había estado en condiciones poco optimas debido a que no había recibido ningún tipo de remodelación.

Reiteró que el recinto será renovado de manera integral, por lo que actualmente se realizan trabajos para lograr su rehabilitación, misma que contempla el mejoramiento de las instalaciones y la actualización de su museografía, además de la instalación de aires acondicionados.

“En 20 años el Museo de la Marimba no tuvo una sola intervención y eso deterioro su estado, por lo que ahora tenemos filtraciones y problemas en la instalación eléctrica. Ante ello decidimos intervenirlo por una situación de riesgo y hoy estamos prácticamente desmantelando sus instalaciones por lo que este edificio va quedar en condiciones muy dignas”, comentó el edil.

Añadió que próximamente los visitantes van a poder disfrutar de un recinto digno, con nueva pintura, nueva museografía y áreas climatizadas así como otras sorpresas.

Finalmente señaló que el objetivo es recuperar este sitio para que vuelva a contar la historia de la marimba y su vínculo con Tuxtla, acercando a visitantes y nuevas generaciones parte de la identidad cultural de la ciudad.

Área para mujeres

En tanto, Gabriela Abarca Flores, directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura expresó que junto al director del Museo de la Marimba, Rodrigo Antonio Ríos Espinosa planearon la creación de un área que estará dedicada a rendir homenaje a las mujeres marimbistas, quienes actualmente están fuera de las fichas informativas de este recinto.

Asimismo dijo que están trabajando junto a la coordinación de la Licenciatura en Lenguas con Enfoque Turístico de la UNICACH, para la traducción al inglés de 97 cédulas para una mejor atención a turistas.