Museo de Qatar: medio siglo de historia

“Aunque honramos nuestro pasado, también miramos hacia el futuro”, comentó Sheikh Abdulaziz Al Thani, director del Museo Nacional de Qatar, que celebra con tres exposiciones sus 50 años de vida. “Compartir nuestro patrimonio y nuestra visión de futuro es nuestra misión principal”, agregó el gestor durante la presentación de las muestras temporales que ya se exhiben en el recinto.

Fundado en 1975 por el jeque Khalifa bin Hamad Al Thani, como el primer museo nacional de la región, este se ubicó en el histórico Palacio del Jeque Abdullah bin Jassim, antigua sede del gobierno.

Cincuenta años después, detalló, el palacio sigue siendo “el corazón literal y figurado del museo”, que en 2019 fue rediseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel con “un atrevido diseño inspirado en la rosa del desierto”, una formación rocosa de los desiertos de Qatar. “Preservar el palacio y recopilar y difundir la historia, las tradiciones y el patrimonio qatarí son los principales objetivos”, añadió.

El promotor cultural explicó que, en las galerías permanentes, los visitantes pueden conocer la historia de Qatar: desde las comunidades de Al Zubarah —una de las ciudades costeras más grandes y mejor conservadas del golfo Pérsico, el primer lugar qatarí declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad—, pasando por el próspero comercio de perlas que conectó al país árabe con el mundo, hasta la moderna nación en la que se ha convertido.

Qué podrán encontrar los visitantes

“Recorrerán una serie de galerías de formas únicas antes de llegar al núcleo del museo: el Palacio del Jeque Abdullah bin Jassim Al Thani, meticulosamente restaurado”, señaló. “El legado de una nación, la memoria de un pueblo: 50 años contados”, “Lehmesa: return by moonlight y “Countryside: a place to live, not to leave” son las propuestas museográficas.

Abdulaziz Al Thani destacó que la primera exposición "reflexiona sobre la historia a través de fotografías y documentos de archivo, recreaciones de elementos originales del museo —como la Cúpula de la Tierra—, historias personales y obras de arte creadas ex profeso por los artistas cataríes Shouq Al Mana, Khalifa Al Thani y Yousef Fakhroo. "Lehmesa: return by moonlight" es una exposición inmersiva que se caracteriza por los avances en el diseño de exposiciones y el compromiso de Qatar con la preservación del futuro de la tortuga carey, que anida en sus playas.