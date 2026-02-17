Museo del Taco, un viaje interactivo

Ubicado en el corazón de la ciudad, en la emblemática avenida Revolución, es una parada imprescindible para quienes desean descubrir la esencia del taco.

El Museo del Taco es un lugar diseñado para celebrar la cultura taquera y educar a los visitantes sobre los elementos que hacen del taco un símbolo de la gastronomía mexicana. A diferencia de los museos tradicionales, aquí no sólo miras, sino que participas (¡y pruebas!).

A través de nueve salas interactivas, el museo deconstruye el taco y explora cada uno de sus componentes, desde el carbón que le da su sabor ahumado hasta las salsas que lo hacen inolvidable. Con un enfoque multisensorial, este espacio busca involucrar la vista, el tacto, el olfato y, por supuesto, el gusto de quienes lo visitan.

Es una experiencia pensada tanto para los amantes de los tacos como para quienes desean conocer más sobre la riqueza culinaria de Tijuana y de México.

¿Dónde está el Museo del Taco?

Se encuentra en una de las arterias más icónicas de Tijuana, la avenida Revolución, en la zona centro. Esta ubicación privilegiada lo hace fácilmente accesible tanto para los locales como para los turistas que exploran la ciudad. La dirección exacta es avenida Revolución 1317, Zona Centro.

Ya sea que llegues caminando desde el centro de la ciudad o en transporte público, el museo está estratégicamente situado para formar parte de cualquier itinerario por Tijuana. Su cercanía a la frontera con Estados Unidos lo convierte también en una opción atractiva para los viajeros internacionales que buscan una experiencia gastronómica auténtica.

El concepto: un homenaje al taco tijuanense

El propósito del Museo del Taco es honrar la tradición taquera de Tijuana mientras educa a los visitantes sobre los procesos y la pasión detrás de este platillo. Cada una de las nueve salas está dedicada a un aspecto específico del taco, desde los ingredientes básicos hasta las técnicas de preparación que lo han convertido en un ícono mundial.

El museo celebra el taco como comida y como un elemento cultural que refleja la identidad de Tijuana. Aquí, los visitantes pueden aprender, interactuar y disfrutar de una experiencia culinaria que completa el recorrido.

Un detalle curioso es la política de calzado: al entrar, debes quitarte los zapatos y usar calcetines proporcionados por el museo. Esto garantiza una experiencia limpia y cómoda para todos.

Las nueve salas interactivas del Museo del Taco

El corazón del museo son sus nueve salas temáticas, cada una diseñada para explorar un componente esencial del taco.

¿Qué encontrarás en el museo?

Sala del Carbón: El carbón es clave para el sabor ahumado de muchos tacos. En esta sala, los visitantes descubren cómo este elemento transforma la carne en una delicia asada. Es un espacio oscuro con bolsas de carbón, en donde puedes sentir las texturas de este ingrediente.

Sala de la Tortilla: La tortilla es la base de todo taco. Aquí podrás aprender sobre las técnicas tradicionales para hacer tortillas e intentar preparar la tuya propia. Está decorada con herramientas tradicionales como metates y comales.

Sala de la Carne: Desde la carne asada hasta el suadero, esta sala explora los diferentes tipos de carne que llenan los tacos, destacando sus cortes y métodos de cocción. La decoración destaca por su tono pastel rosa con una vaca de porcelana blanca que es perfecta para la foto del recuerdo.

Sala del Aguacate: El aguacate, con su textura cremosa, es un compañero inseparable del taco. Esta sala celebra su versatilidad y su papel en la gastronomía mexicana. Cuenta con asientos tipo puffs en forma de aguacate para descansar.

Sala de la Salsa: ¿Qué sería de un taco sin salsa? Esta sala te lleva por un recorrido de sabores, desde salsas suaves hasta las más picantes, explicando su preparación y relevancia. Hay ingredientes de salsa iluminados colgando del techo y espejos para fotos de cuerpo completo.

Sala de la Cebolla: Las cebollas aportan un toque crujiente y fresco a los tacos. Aquí se exploran los tipos de cebolla y cómo complementan los distintos rellenos. Aquí también está el carrusel de las cebollas, en donde puedes colgarte de una cebolla gigante y dar vueltas sin parar.

Sala de las Taquerías: Un homenaje a las taquerías legendarias, esta sala cuenta las historias detrás de estos establecimientos y sus aportes a la cultura del taco. Cuenta con fotos y descripciones de taquerías icónicas de Tijuana y sus historias.

Sala de Adobada: La carne adobada, con su característico color rojo y sabor intenso, tiene su propio espacio. Aprende sobre el proceso de marinado que la hace tan especial. ¡Deslízate hacia la siguiente sala en un tobogán!

Top 10 Taquerías: En esta sala interactiva, los visitantes pueden votar por sus taquerías favoritas de Baja California, contribuyendo a una lista comunitaria que refleja los gustos de los amantes del taco.

A poner en práctica lo aprendido

Después de explorar las salas, llega el momento de poner a prueba tus sentidos en la taquería del museo. Este espacio ofrece una variedad de tacos para dar gusto a todos: carne asada, adobada, chorizo, tripas, pollo, suadero, quesadillas, mulitas, volcanes y fantasmas. Cada taco está preparado con recetas tradicionales que resaltan los sabores que han hecho famosa a esta ciudad fronteriza.