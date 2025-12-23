Museo Malba duplica su acervo

Con miras a su 25º aniversario, que se celebrará el 21 de septiembre de 2026, el museo de arte contemporáneo argentino Malba anunció recientemente que su fundador, Eduardo F. Costantini, adquirió la Colección Daros Latinoamérica, compuesta por mil 233 obras de 117 artistas de la región, principalmente producidas entre las décadas de 1950 y 2010.

Con esta compra, el acervo de arte latinoamericano moderno y contemporáneo de Malba y de Costantini casi duplicará su tamaño y se ubicará entre los más importantes y extensos del mundo, reuniendo unas 3 mil obras, detalló el recinto en un comunicado.

Esta “adquisición sin precedente” forma parte de una expansión estratégica de Malba, que incluirá la ampliación de su edificio bajo la plaza adyacente al museo, con el objetivo de adicionar más espacios de exhibición para su colección en constante crecimiento y muestras temporales.

La nueva construcción duplicará la superficie del recinto actual, que pasará a tener unos 8 mil metros cuadrados. “La incorporación de la Colección Daros Latinoamérica es una alegría inmensa y un paso histórico en el crecimiento sostenido de Malba. Sumar grandes piezas contemporáneas a las ya existentes obras maestras de la colección y poder proyectar el salto de escala del museo rumbo a sus 25 años, es un sueño hecho realidad”, comentó Costantini.

Obras destacadas

La Colección Daros Latinoamérica, con sede en Zúrich, fue fundada en 2000 por la coleccionista suiza Ruth Schmidheiny (1949-2019), junto con su entonces esposo, el empresario y filántropo Stephan Schmidheiny. La adquisición “marca el regreso de obras latinoamericanas de gran relevancia a la región”.

Rodrigo Moura, director artístico de Malba, agregó que “esta compra reposiciona al museo como la principal colección de arte latinoamericano contemporáneo abierta al público en el continente”.

Se incorporan importantes conjuntos de obras de figuras históricas como Julio Le Parc, Lygia Clark, Gego, Antonio Dias, Maria Freire, Liliana Porter, Mira Schendel y Luis Camnitzer. Y destacan piezas como Relevo espacial (1959) de Hélio Oiticica; Analogía I (1971) de Víctor Grippo; Untitled (Glass on Body Imprints) (1972) de Ana Mendieta; Missão/Missões (Cómo construir catedrais) (1987) de Cildo Meireles, o La cena (1993) de Belkis Ayón.

Las mil 233 nuevas obras se suman a una constelación estelar de piezas maestras modernas de la Colección Malba y Costantini, de artistas como Tarsila do Amaral, Frida Kahlo, Leonora Carrington, Remedios Varo, Diego Rivera, Joaquín Torres García, Wifredo Lam, Roberto Matta, Cándido Portinari, Emiliano Di Cavalcanti y Antonio Berni, entre muchos otros creadores.