Museos de CDMX celebran su día

El Día Internacional de los Museos, que cada año se conmemora el 18 de mayo, se celebra en México durante 2026 con una gran oferta de actividades que, además de acercar al público con diversas expresiones artísticas, reconoce la importancia de dichos espacios como guardianes del patrimonio, la cultura, la identidad y la memoria.

La secretaria de Cultura del gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que esta conmemoración permite reconocer la función pública de estos recintos como espacios de memoria, conocimiento y encuentro social.

Espacios

“Los museos resguardan la memoria colectiva de México y la mantienen viva gracias al trabajo de quienes investigan, conservan, cuidan y comparten el conocimiento con la sociedad. En un momento en que el mundo necesita más espacios de diálogo, los museos son recintos públicos para encontrarnos con nuestra historia, reconocer la diversidad que nos constituye y ejercer el derecho a la cultura desde la experiencia, la participación y la convivencia”, señaló la secretaria Curiel de Icaza.

Para festejar, la Secretaría de Cultura alista una cartelera que permite a los distintos públicos acercarse a dichos recintos a través de diversas experiencias como talleres, visitas guiadas, conversatorios y performances.

La celebración tiene como lema “Museos uniendo un mundo dividido”, que el Consejo Internacional de Museos (ICOM) eligió para 2026 a fin de detonar la reflexión en torno al papel de los recintos como puentes entre las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, lo que fomenta el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz dentro y entre las comunidades de todo el mundo.

Bajo dicha premisa, por ejemplo, el Museo de Arte de Ciudad Juárez, de la Red de Museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), presentará el sábado 16 de mayo a las 18:00 horas la charla “Desdibujar la frontera: el papel del arte en proyectos binacionales entre México y Estados Unidos”, sobre los proyectos artísticos en la frontera entre ambas naciones.

El mismo recinto ofrecerá el sábado 16 de mayo a las 14:00 horas el taller de máscaras “Unus Mundus”, inspirado en la exposición “Syncretismos”, de Gustavo Márquez, que explora la identidad cultural mexicana como un tejido de raíces europeas, africanas e indígenas, en el que las y los participantes crearán sus propias piezas.

Asimismo, el Museo Nacional de Arte (Munal) alista para el sábado 16 y el domingo 17 de mayo actividades que invitan a explorar, a través de obras de su colección, las tensiones y formas de relación entre distintas realidades sociales y culturales, y el papel de las y los custodios del patrimonio en la difusión cultural.

En “Cuando los mundos se encuentran”, en el Patio de los Leones, se lleva a cabo una mediación en torno a obras del Munal que abre preguntas sobre convivencia y empatía, luego, cada participante se reconoce como un “mundo” —una persona con historia propia— y en un muro de papel registra sus actividades cotidianas, que une a las de otros “mundos”, una composición visual colectiva que visibiliza redes de interdependencia.

Los días 16 y 17 de mayo en el mismo recinto, de 10 a 18:00 horas se tendrá el taller “Autorretrato incompleto. Custodiar, mirar y ser mirado”, que, a través de procesos curatoriales, ejercicios de observación y prácticas artísticas, reconoce la mirada de quienes median entre el arte y el público.

El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) celebra el sábado 16 de mayo de 12:00 a 14:00 horas con activaciones que harán al público relacionarse con las piezas a través de todos los sentidos; mientras que a las 19:00 horas la fiesta estallará con “Colisiones con lo sonoro”, un jam de música electrónica, visuales y performance a cargo Julia Barrios de la Mora, Kebra y DJ Weed.

Al día siguiente, a las 11:00 horas, con el foco en las infancias se realizará una segunda sesión, en la que el sonido, el juego y la imaginación invitan a bailar y disfrutar en familia; participan Carola Gómez, Canek Zapata, Javier Lara y Cineamano, que ofrecerán música, visuales y animaciones en vivo.

La tradición, el arte y el barrio se reflejan en bicicletas intervenidas que participarán en la rodada Lowrider Bike que partirá de la explanada del Palacio de Bellas Artes al Paseo de la Reforma el domingo 17 de mayo a las 11:00 horas; se invita a la cultura lowrider a manifestarse con orgullo e identidad decorando su vehículo con estilo, detalle y creatividad.

Cine, música y talleres

El Museo Tamayo celebrará con la proyección de la película muda Museo de cera (Austria, 1924), el domingo 17 de mayo a las 16:30 horas, musicalizada en vivo por Nortec: Bostich + Fussible, uno de los colectivos mexicanos de música electrónica más reconocidos a nivel mundial.

El Museo de la Estampa tiene el domingo 17 de mayo, de 12:00 a 15:00 horas, una jornada con talleres gratuitos en torno al grabado y la impresión a cargo del colectivo TNT Tepito Nueva Tenochtitlán, ocurre en la Plaza de la Santa Veracruz, amenizada por la música Xilonen Selectress de Rumba tropical.

A su vez, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) prepara en el Museo Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán, un ejercicio de imaginación histórica inversa: si tradicionalmente los museos resguardan voces del pasado, en esta ocasión se convierten en custodios de las expectativas, preocupaciones y deseos del presente para el futuro, la cita es en el Patio de los Naranjos, a las 11:00 y 15:00 horas.

Como parte del programa Semilleros Creativos de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), se llevarán a cabo actividades como talleres, conversatorios y visitas guiadas en Estado de México, Campeche, Guerrero, Michoacán y Puebla.

Destaca la actividad “Museo Escolar”, que se efectuará el viernes 19 de mayo en el Salón de usos múltiples en Teloloapan, Guerrero; se presentan piezas plásticas creadas por niñas, niños y jóvenes, quienes explican sus obras, con la finalidad de reconocer la función cultural y artística de los museos en la sociedad.

También ocurre la exposición de instrumentos musicales de origen maya en el Museo Regional de la Cultura Maya en Dzitalché, Campeche, que abre al público del 18 al 30 de mayo y consta de 25 piezas elaboradas por las y los participantes del Semillero, en las que reflejan sus habilidades artísticas y fomentan el rescate de los saberes sonoros de la región.