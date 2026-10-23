Museos se unen contra la censura

Museos colombianos se han unido para expresar su preocupación por la orden del gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar obras relacionadas con la historia de los movimientos feministas y LGBTI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del mayor museo de Colombia, el Nacional de Bogotá.

El Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo), el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), el Museo de Arte Moderno de Cartagena, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), el Museo Rayo, y el Museo de Arte Moderno del Tolima emitieron una declaración conjunta donde señalan que los museos tienen “la responsabilidad de permitirnos conocer la complejidad de nuestra historia, incluso aquello que nos incomoda, nos enfrenta o nos cuesta reconocer”.

Misiva

Los firmantes indicaron que retirar de la mirada pública objetos por razones ideológicas, “empobrece nuestra capacidad de comprendernos como sociedad”.

Reconocieron que todo relato de museo puede ser incompleto, pero que por esa misma razón se debe “profundizar la investigación, incorporar otras voces y añadir capas a la narración. La búsqueda de comprensión necesita que entre más luz sobre el pasado y que quienes han sido excluidos encuentren lugar para hablar de él”, se lee en la declaración que fue publicada por redes sociales.

Es por ese motivo, que los recintos necesitan autonomía y que ningún gobierno deberá dictar sus contenidos “según sus afinidades políticas”, por lo que solicitan a la ministra de Cultura de Colombia, Paola Holguín, que además de garantizar dicha autonomía, se “promueva una revisión pública y sustentada de las decisiones adoptadas”.