Música de banda, baluarte mexicano

Para los músicos de La Incomparable Banda Sureña, este género musical es un baluarte para el repertorio nacional, por lo que afirman que pese a ser michoacanos, le tienen un profundo cariño a las canciones que produce la banda de viento.

“Este género ha dado muchas satisfacciones a todo mundo. Se escucha desde Jalisco, Nayarit, Sinaloa y hasta el sur de México... Es un baluarte de la música popular en este país”, comenta en entrevista Jorge González.

Están de manteles largos

Actualmente, festejan 30 años en los escenarios, con lo cual han recorrido gran parte de México y Centroamérica, así como Estados Unidos, donde gozan de un éxito en la comunidad hispana-mexicana.